Julio 12, 2017 - 4:50 pm

Con la convicción de ser protagonistas en el semestre, el Deportivo JBL presentó este miércoles ante los medios de comunicación, al nuevo cuerpo técnico y las incorporaciones con la finalidad de brindar experiencia y jerarquía de cara a lo que será el Torneo Clausura y Copa Venezuela 2017. El evento se realizó en el en las instalaciones del Hotel Gran Delicias, aliado comercial de la “maquinaria”.

El presidente de la institución, Edgar Alzate, comentó sobre las etapas que ha vivido el club, en la cual se ha crecido para fortalecer y realzar las cosas positivas que se tiene como equipo.

“Se ha realizado una importante inversión para traer a jugadores nacionales e internacionales que aporte su talento a la escuadra”, expresó Alzate.

Nuevas caras, nuevos retos

“Hemos vivido etapas de aprendizaje, no hay nada que nos permita educarse más que las derrotas, pero a pesar de que obviamente, la juventud es primordial, debe ir de la mano de la experiencia que puedan brindar jugadores de alto calibre”, señaló Roberto González, gerente deportivo negriazul, antes de presentar los nuevos fichajes.

González apuntó llegaron piezas de primer nivel que le darán una nueva cara al JBL en el segundo semestre del año, tales como el brasileño Dhiego Lomba, quien revolucionará el juego del equipo, además se refirió a la llegada de jugadores insignias para el estado como lo han sido Henry Palomino y Kerwis Chirinos, quienes “vienen a aportar su sacrificio y son vitales para la reestructuración de la ‘Maquinaria’”.

También mencionó que la llegada de jugadores como Alex Valles, Yordany Abreu, Edward Ibarbo y Juan Pablo Gobetto permitirá lograr un objetivo claro de no solo permanecer en la primera división, si no aspirar y reenvidarse con la afición. “Los cambios actuales no solo se dan por necesidad, también ocurren porque estamos creciendo”, acotó.

Igualmente, la directiva presentó a quien tendrá la responsabilidad de llevar en un nuevo camino a un talentoso grupo. Juan David Escobar será el nuevo Director Técnico de la “Maquinaria Negriazul”, en sustitución de José Cortina, quien no continuó con la institución por distintos motivos, más que todo personales.

Escobar, culminó el Apertura siendo el preparador físico del equipo, pero ante la salida del anterior entrenador, la directiva le otorgó la confianza para asumir este nuevo rol. El colombiano felicitó al grupo, el cual aspira a para grandes cosas, al tener metas claras. “Desde el 12 de junio que arrancamos la pretemporada, dejamos de mirar hacia abajo y solo hacia arriba”, contó el nuevo estratega, quien se encuentra ansioso de la victoria y espera ofrecer un espectáculo con la pelota. “Desde la fecha 1 hasta la última, estaremos en el primer lugar”.

Escobar confía que está en las manos de los jugadores en alcanzar cosas importantes con la institución zuliana.

Mismo objetivo

Finalmente, Henry Palomino, quien por lo pronto será el nuevo capitán, habló sobre su nuevo reto personal al defender los colores de la escuadra. “Nosotros en el equipo no pensamos en el pelear el descenso, esa es nuestra meta y tenemos el equipo para lograrlo”.

“Seremos positivos e iremos partido a partido, todos serán una final, no venimos a salvar a ningún equipo del descenso”, insistió el mediocampista, de 34 años, con un mensaje fuerte y claro con respecto a los objetivos que tiene el JBL.

El factor anímico y la convicción serán los que finalmente lleven al Deportivo JBL a brillar en la cancha el próximo semestre, que arrancará sábado 15 de julio frente al Deportivo Lara, en su fortín, el “Pachencho” Romero.

Pedro Luis González

Noticia al Día