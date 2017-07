Julio 10, 2017 - 3:28 pm

La tarde de este lunes fueron anunciados los lineups y abridores de la Liga Nacional y de la Liga Americana para el Juego de las Estrellas, que se realizará este martes, en el Marlins Park de Miami.

El as de las Medias Rojas de Boston, Chris Sale, y el astro de los Nacionales de Washington, Max Scherzer, serán los abridores para la Americana y la Nacional respectivamente.

Sale tiene registro de 11-4 este año, con efectividad de a 2.75 y 178 ponches. Será el primer lanzador del joven circuito en abrir un partido de estrellas desde Dave Steib en 1983-84. El año pasado, Sale era miembro de las Medias Blancas de Chicago, así que será el primer lanzador en abrir un partido de esta magnitud de manera corrida siendo miembro de escuadras diferentes.

Por otra parte, Scherzer tiene marca de 10-5, con efectividad de 2.10 y 173 guillotinados. Scherzer es solo el quinto en serpentinero en abrir un encuentro de mitad de temporada para las dos ligas.

Brad Mills, mánager de la Americana en sustitución de Terry Francona, alineó a Altuve como primero al bate y Pérez será octavo en el orden para la Americana.

Avísail García estará en el banco del circuito joven e Ender Inciarte esperará su chance en el banquillo de la Nacional.

En total, fueron escogidos 21 jugadores latinoamericanos para el Juego de las Estrellas, repartidos entre República Dominicana (10), Venezuela (4), Puerto Rico (4) y con uno cada uno Cuba, Curazao y México.

1. Charlie Blackmon (Rockies) CF

2. Giancarlo Stanton (Marlins) DH

3. Bryce Harper (Nationals) RF

4. Buster Posey (Giants) C

5. Daniel Murphy (Nationals) 2B

6. Nolan Arenado (Rockies) 3B

7. Ryan Zimmerman (Nationals) 1B

8. Marcell Ozuna (Marlins) LF

9. Zach Cozart (Reds) SS

1. Jose Altuve (Astros) 2B

2. Jose Ramirez (Indians) 3B

3. Aaron Judge (Yankees) RF

4. George Springer (Astros) LF

5. Carlos Correa (Astros) SS

6. Justin Smoak (Blue Jays) 1B

7. Corey Dickerson (Rays) DH

8. Salvador Perez (Royals) C

9. Mookie Betts (Red Sox) CF

