Julio 10, 2017 - 1:16 pm

El extenista alemán Boris Becker está pasando por uno de sus peores momentos personales después de que un tribunal británico lo declaró en bancarrota.

Tras darse a conocer una nueva deuda millonaria con su ex socio, Hans-Dieter Cleven, por 41 millones de dólares, ahora fue su lujoso auto, un Maserati, el cual le fue confiscado.

La ex estrella de los 90 aseguró que todos los rumores sobre su quiebra son una mentira, y reconoció ante la prensa alemana que puede cumplir con todas sus obligaciones. Sin embargo, el portal The Guardian confirmó que esta semana le quitaron su Maserati azul por no poder pagar el exceso de multas por mal estacionamiento en Londres.

El lujoso automóvil, que tenía en su poder por un acuerdo de patrocinio, con el cual se lo veía asiduamente por las calles inglesas, tiene un valor de 186 mil dólares.

Según detalló el medio británico, el ganador de seis torneos de Grand Slam presentó el estado de sus finanzas a un administrador en una reunión privada, en donde se le asignó un subsidio de subsistencia.

Más problemas

Becker, que trabaja como comentarista de televisión durante los campeonatos de Wimbledon para la BBC, fue noticia recientemente por una deuda de USD 41 millones con Hans-Dieter Cleven, su ex socio.

El ex deportista alemán tuvo diversos negocios de los cuales la mayoría fracasó, entre ellos, figuran el Sportgate, New Food AG, un concesionario de automóviles y el programa televisivo Boris Becker TV.

Christian Schommers, el coescritor de la biografía de Boris Becker de 2013, Life Is Not a Game (La vida no es un juego), aseguró que mantuvo el excesivo estilo de vida que solía llevar como deportista, después de su retiro, y fue lo que lo llevó a donde está hoy en día.

Agencias