Bárbara Palacios criticó agradecimientos de Tintori por la mediación a favor de Leopoldo

Julio 10, 2017 - 6:59 am

La Miss Universo 1986, Bárbara Palacios, criticó en su cuenta de Twitter las declaraciones de Lilian Tintori agradeciendo a funcionarios del gobierno por la mediación para que cambiara la condición de su esposo Leopoldo López, a quien le fue dictada medida de casa por cárcel.

Advirtiendo que no hablará más de política, la ex reina de belleza sentenció: “NO se dan las GRACIAS a los Criminales”.

Me siento muy desilusionada porque no se dan las gracias a los criminales de mis hermanos venezolanos. Hoy entendí que no hablo más de políticos”, publicó.

Aclarando su posición, basada en su fe cristiana, agrego: “¡En momentos de turbulencias no sabemos a qué o a quién sujetarnos! En mi caso, yo me agarro de Dios, por eso”.

