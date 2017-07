Julio 10, 2017 - 8:35 am

Eran las 2:00 de la mañana, cuando la gente disfrutaba, bailaba, tomaba y comía en Mi Ternerita norte y Mi Vaquita (discotecas atacadas). La música sonaba, cuando sorpresivamente en medio de la pista de la rumba comenzó a salir humo, pero no de los efectos especiales del sonido, era algo desagradable. Se trataba de bombas lacrimógenas que afectaron el ambiente de los presentes, las cuales fueron lanzadas por sujetos desconocidos para generar zozobra y caos.

Todo el mundo comenzó a correr como locos, buscando refugiarse y abandonar los locales, pero la reacción que causaban las bombas hacía tal fin imposible. Muchos fueron a los baños, otros se lanzaron al piso, mientras los cristales de los vasos se aglomeraban en pedacitos en el suelo, así fue la terrible experiencia que contaron los que vivieron en la disco.

“Yo estaba en el VIP cuando empezó esa locura. La gente forcejeaba y corría buscando refugiarse, pero no se veía nada. Unos se tiraron al piso, mientras que otros le pasaban por encima huyendo del humo hacia la salía. Las mujeres dejaban botados los tacones y carteras hasta el punto que muchos perdieron sus pertenencias”, comentó un testigo que prefirió no identificarse.

Acotó que vio como algunas damas como se cortaban los pies, puesto que al quedar descalzas tuvieron que pasar por encima de los vidrios rotos. Agregó en su versión de los hechos, que presenció como las personas se desmayaban y otros botaban espuma por la boca, productos del químico de los gases.

Una chica también reveló lo que vivió y dijo que ella se encontraba en la pista de Mi Vaquita cuando empezó todo.

“Dicen que lanzaron dos bombas lacrimógenas en medio de la pista, pero yo solo vi el humo expandirse. La gente empezó a correr, unos se caían y quedaban inconscientes. Logré evacuar rápido porque estaba casi en la puerta, pero vi como salían con heridas– en el piso había sangre y eso duró como diez minutos”, contó la joven.

Destacó que “durante el incidente se perdieron las carteras y celulares y que se veían tacones y ropa tirada por todos lados”, una vez que el humo fue cesando.

“Yo estaba al final en la última mesa, al lado del DJ, prácticamente cerca de donde tiraron la bomba y cuando veo la multitud de gente saliendo me quedé tranquilo y dije aquí no hay nada, pero cuando el humo del gas se pronunció me desesperé y me dirigí hacia la puerta del baño, porque tiene una salida que da al restaurante. Ahí otras personas tropezaron con una estatua que me cayó encima y me además mucha gente encima.

Desesperado pedía ayuda, diciendo que me estaban aplastando los pies, ya que fueron como cincuenta personas que tenía sobre mis piernas y finalmente el portero y un amigo me lograron sacar. Estando afuera oía los gritos y el llanto de las personas, sobre todo las mujeres, sangre en sus ropas, vidrios rotos, todo un desastre”, así finalizó su testimonio una de las víctimas.

Como se recordará estas discotecas atacadas por violentos radicales ya dieron inicio a las investigaciones. Las autoridades manejan dos versiones; una que la responsabilidad es atribuida a grupos que se autodenominan “La Resistencia” y la otra a bandas delictivas, dedicadas al cobro de vacunas y extorsiones.

