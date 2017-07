Sebastian Vettel afirmó que una vuelta más y ganaba la carrera

Julio 9, 2017 - 3:48 pm

Empezó el Gran Premio de Austria, Valtteri Bottas aceleró apenas unas milésimas antes que se apaguen las luces, pero fue un lapso tan minúsculo que los comisarios lo tomaron como una movida válida y Sebastian Vettel quedó en la segunda casilla.

Sebastian Vettel peleando la punta desde el ya

Luego de unas aburridas 68 vueltas en Red Bull Ring, la carrera se vio por fin emocionante cuando vimos a un Sebastian Vettel a menos de 1 segundo de Valtteri Bottas peleando por la punta.

La carrera se vio manchada por unas vueltas aburridas, tanto que los punteros terminaron por sacarle una vuelta a Perez (7º), la emoción se vivió en las últimas 3 vueltas cuando Vettel se le acercó a Bottas peleando por la victoria.

Al final, el finlandés de Mercedes vio la bandera a cuadros 0.658 segundos antes que su rival el piloto alemán .

“Me sentí mucho mejor en la segunda mitad de la carrera. Creo que sólo necesitaba una vuelta más. Hoy he luchado en la primera parte con el primer juego de neumáticos, las ultra suave. Creo que se estaban poniendo demasiado calientes. Luego las nubes entraron y el equilibrio del coche mejoró, por eso creo que empezamos a ser más rápidos. Fue una lástima que no pudiéramos ganar, porque estábamos cerca. Aprendimos más sobre el coche en estos días y hay muchos aspectos positivos con respecto a esta carrera, pero siento que podría haber ganado hoy y no lo hice, así que no estoy totalmente contento”, dijo Subastian Vettel.

“Al principio de la carrera no era lo suficientemente rápido. El ritmo estaba allí, pero el equilibrio no lo era. Me gusta este lugar, que tiene mucha historia y es donde manejé un coche de carreras por primera vez, en 2003. Ha pasado mucho tiempo, pero todavía tengo hermosos recuerdos. Ahora ya estoy deseando ir a Silverstone”, concluyó el conductor de la Ferrari, Sebastian Vettel.

Agencias