Andy Murray cumple y se instala en octavos de final en Wimbledon

Julio 7, 2017 - 4:48 pm

El tenista británico Andy Murray, número uno mundial, sufrió más de lo esperado pero acabó uniéndose en octavos de final a un Rafael Nadal que igualó su marca de 28 sets consecutivos sin perder en torneos del Grand Slam.

Murray se impuso a Fabio Fognini por 6-2, 4-6, 6-1 y 7-5. El italiano, número 29 del mundo, llegó a servir para anotarse el cuarto set ante un Murray que parecía desquiciado, pero el británico se recompuso y privó al italiano de ir a un quinto set imprevisible.

Benoit Paire se enfrentará a Andy Murray en octavos de final

El escocés Andy Murray se medirá al francés Benoit Paire, 46º del mundo, en los octavos de final del lunes, mientras que Nadal se medirá al luxemburgués Gilles Muller.

También se clasificó a octavos el español Roberto Bautista, que eliminó al japonés Kei Nishikori, y se medirá al croata Marin Cilic.

El favorito a conquistar su octava corona de Wimbledon, el suizo Roger Federer, y el serbio Novak Djokovic disputarán el sábado sus partidos de dieciseisavos de final en el torneo londinense, al igual que los españoles Albert Ramos, David Ferrer y Garbiñe Muguruza.

En el cuadro femenino no hubo sopresas y avanzaron Venus Williams, Victoria Azarenka, Johanna Konta, Jelena Ostapenko y Simona Halep.

Nadal, en forma

Nadal venció al 34º del mundo por 6-1, 6-4 y 7-6 (7/3) y lleva 28 sets consecutivos ganados en torneos de Grand Slam, al no haber perdido ni uno en Roland Garros ni en Londres. El jugador que tiene la marca absoluta es Roger Federer, con 36.

“Durante un buen rato he jugado fantásticamente. El primer set mantuvo un gran nivel, luego se endureció el partido”, estimó el mallorquín.

“He dado buenos golpes de revés y con el drive, estoy contento con casi todo”, añadió Nadal, que sólo puso una pega a su juego: “en el tercer set empecé a restar demasiado corto a su segundo servicio”.

Si alcanza la final, Nadal recuperaría el número uno mundial del ránking de la ATP, que abandonó hace 3 años.

El ganador de 15 torneos del Grand Slam (dos en Wimbledon, en 2008 y 2010) se medirá en la siguiente ronda al veterano Muller, de 34 años, número 26 del mundo, un jugador de saque y volea que alcanzó la cuarta ronda en Londres por primera vez en su carrera.

Ambos han jugado en cinco ocasiones, con una victoria solo para Muller, en 2005, precisamente en Wimbledon.

Por su parte, Bautista, cabeza de serie número 18, se impuso por 6-4, 7-6 (7/3), 3-6 y 6-3 a Kei Nishikori se medirá a Cilic, ganador del US Open y séptimo cabeza de serie en Wimbledon, que batió al estadounidense Steve Johnson, por 6-4, 7-6 (7/3), 6-4.

Ambos se han medido en tres ocasiones, siempre sobre cancha dura, con dos victorias a favor del croata y una del español.

Azarenka y Halep, encuentro en octavos

La ex número uno mundial bielorrusa del tenis femenino, Victoria Azarenka, venció este viernes a la británica Heather Watson por 3-6, 6-1 y 6-4 y pasó a octavos de final de Wimbledon.

En su segundo torneo y primero del Grand Slam desde que tomó un año sabático para tener a su primer hijo, en diciembre, Azarenka aspira a convertirse en la primera mamá en conquistar Wimbledon en 37 años.

Azarenka, que alcanzó las semifinales de Wimbledon en 2011 y 2012, se medirá a la número dos mundial, la rumana Simona Halep, en un torneo más abierto que nunca por la ausencia de la estadounidense Serena Williams, embarazada.

La gran esperanza local, Yohanna Konta, se impuso a la griega Maria Sakkari y se medirá a la francesa Caroline García en la cuarta ronda.

La espeluznante lesión en la rodilla de la tenista estadounidense Bethanie Mattek-Sands, que el jueves fue sometida a más pruebas, puso el foco en el estado de la hierba de las canchas de Wimbledon.

El día de la lesión, la jugadora francesa Kristina Mladenovic disputó su partido en la cancha 18 y al acabar -cayó eliminada-, dijo que su única inquietud había sido no lesionarse.

“Creo que todo el mundo puede verlo. En primer lugar, el color de la cancha, que ya no queda hierba, que la línea de fondo, por donde corremos, resbala mucho, no hay hierba. No es ni siquiera tierra batida, no es plana”.

Los organizadores respondieron que “la hierba es una superficie natural, y es habitual que las líneas de fondo muestren signos de deterioro por el uso después de cuatro días”.

El objetivo principal de Andy Murray es ganar el torneo para mantenerse como número uno mundial.

AFP