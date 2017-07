Julio 6, 2017 - 5:26 pm

Daniil Medvedev, tenista ruso, fue protagonista de una de las acciones más polémicas de Wimbledon, luego de caer en la segunda ronda del Grand Slam británico, un certamen que se destaca por sus tradiciones y por el respeto y la caballerosidad que suele predominar en el juego.

El ruso, que venía de ganarle al campeón del Abierto de Estados Unidos Stan Wawrinka, tuvo un momento de furia tras caer en cinco sets ante Ruben Bemelmans por la segunda ronda del torneo londinense. Tras saludar a su rival, agarró su billetera y tomó algunas monedas que lanzó a los pies de la silla del umpire.

En la rueda de prensa posterior al encuentro fue cuestionado sobre el episodio y se le consultó si dudaba de la integridad de Alves. “Hice algo malo, me disculpo por mi actitud”, señaló el jugador de 21 años, quien fue consultado sobre si creía que su rival había sido beneficiado. “No, no, para nada. Eso sería realmente estúpido. Lo que hice no tenía ningún significado especial”.

Explicación

“Hacía mucho calor, realmente no recuerdo lo que dije durante el partido”. Medvedev reconoció que se había sentido frustrado por un fallo de Alves en el quinto set y que cuando estaba juntando sus pertenencias tras el partido y vio su billetera, se le nubló la mente. “No sé por qué lo hice. Estaba frustrado por la derrota. A lo mejor algunas decisiones estuvieron equivocadas, pero eso puede pasar en el tenis”. “Estaba decepcionado e hice algo estúpido”, remarcó.

Las autoridades del torneo sancionaron al tenista ruso con multas de USD 3.000, 4.000 y 7.500 (14.500 en total), pero además podría caberle una sanción deportiva por su conducta que exceda a Wimbledon.

Lo nunca visto: Daniil Medvedev lanzó monedas a la juez de silla tras su derrota. #WimbledonMovistar pic.twitter.com/qbf3n78uM6 — Tenis en Movistar+ (@movistartenis) 5 de julio de 2017

Agencias