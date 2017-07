Una serenata a la vida: 101 años de Natividad García

Julio 7, 2017 - 9:09 am

En el marco de la Primera Guerra Mundial, un viernes 8 de septiembre de 1916 en la cuidad de Coro, Edo. Falcón nació Natividad Pastor García en el caserío Cardón Grade a las 5 de la mañana bajo el gobierno de Juan Vicente Gómez. Hoy, aquella luz de vida camina bajo la sapiencia de 101 años con una extensa historia de amor, política y trabajo que seduce cualquier interés. Su pasión por el quehacer diario lo llevó por Helados la Cruz, Pepsicola, y a conquistar las calles como chofer de transporte público. Finalmente, su templanza llenó de valentía su corazón y su espíritu inspirador y a pesar del recorrido de la vida que ya pesaba, por más de 20 años vendió Panorama en un kiosco, aunque parezca increíble, esta labor culminó apenas seis años atrás.

La vida para este hombre común le ofreció un destino con un sin fin de experiencias, el lento caminar en el que el barrio La Misión es téstigo va arrastrando la complicidad de cada episodio vivido. Ahora, parado frente a la puerta de su casa espera que cada recuerdo vuelva sentado en el asiento de atrás de su antiguo carro Ford Fairlan.

Mientras el anhelo por lo pasado se vuelve un sueño constante, el cantar de sus desgastadas cuerdas vocales entonan una gloiosa existencia, mirando hacia los lados quizás llegue la muerte a saludar, mientras, la vida le brinda un café diario que sabe a dicha.

1916

La ilusión esperanzada de su mamá, Felipa García, vio nacer a hermosos gemelos con diferentes características uno rubio y otro moreno, este último, no sobrevivió a los pocos meses de nacido por causa de una pandemia que azotó a Venezuela. Su humilde infancia transcurrió en una casa de madera en Cardón Grande junto a sus tres hermanos: Luis, Engracia y Ana Francisca. En la actualidad Natividad es el único sobreviviente.

Su alimentación fue netamente del campo, su progenitora, Felipa García, quien vendía alimentos casa por casa para mantener a sus hijos lo enseñó a pastorear cabras de las cuales se alimentaba, la leche de sus ‘protegidas’ es lo que le ha proporcionado una larga vida. Su arepas de pan como solía llamarla Natividad eran sacadas directamente del pilón “No se les llamaba arepas de maíz, para nosotros era el pan de cada día”, contó el hombre de 101 años.

El golpe más duro

Su papá nunca se hizo responsable de él ni de sus hermanos. El momento más amargo fue cuando Natividad pudo verlo por primera vez en una calle de coro, lo llamó por su nombre y le pidió la bendición; este se volteó indiferente, le contestó siguió caminado dejando atrás la mirada suplicante de aquel niño que moría por un abrazo del hombre que decidió irse sin ninguna explicación. Esta fue la última vez que García vio a su padre.

Cumplido los 12 años, la mamá de Natividad decide irse a Maracaibo, específicamente sector el pozón en Delicias en ese lugar muchos anhelos se hicieron realidad, en esa ciudad marabina culmina sus estudios de primaria y contabilidad.

La serenata, la vida

Natividad García empezó trenzar su destino. Inició un oficio en casas de familia y luego a aplicar sus conocimientos en el restaurant Pensión Flor la Colombiana, formándose en madurez laboral quiso ganar un poco más y salió a serenatear por las noches junto a un grupo de amigos. “Me gustaba cantar por todos lados. Mi voz sonó en las emisoras radiales de la época (Popular, Ecos del Zulia, Ondas del lago, entre otras). Un día me pase y amanecí en una acera con el cuatro en la mano”, contó el hombre longevo quien dejo ese estilo de vida luego de aquel episodio.

La hora de sentar cabeza llegó en tres ocasiones

Enamorado del amor conoce a María Prieto con quien tiene cinco hijos: Héctor, Freddy, José, Arelis, Ediovis. Se divorcia y vuelve a casarse al conocer a Carmen Sáez con quien tuvo dos hijos más; Néstor y Sonia. Finalmente, Francisca llega a su vida para ser la tercera y la última a quien le llevaba más de 30 años, para ese momento Natividad ya tenía 54 años y ella tan solo 22. De esa unión se sumaron a sus siete retoños Nazarelis y Marcos Tulio.

“Mi familia me montó la guerra para que yo no me casara con él pero yo estaba muy enamorada. Me fui de mi casa y me vine a Maracaibo”, contó Francisca.

Espíritu indomable

Sus ganas de trabajar lo mantuvieron fuerte. La vida laboral que más recuerda se ubica la memoria en Helados Cruz, en la US Royal como encargado de depósito, y en la Pepsicola también en depósito. Según Natividad, salió de ahí porque el coordinador no le agradaban sus habilidades y sintió celos.

Al verse desempleado y sin poder encontrar donde ocuparse buscó otra alternativa. Compró un carrito y se fue al tráfico donde se mantuvo activo durante 25 años. Para redondearse también hizo transporte nocturno a las enfermeras del Hospital Coromoto junto a su hermano Luis. El inesperado robo de su carro, lo llevó a otra alternativa: Pensó en ser pionero en la esquina de su casa en Sabaneta vendiendo Panorama y lo logró hasta seis años atrás dejó de hacerlo por motivos de salud y desgaste natural de la edad. Ahora el lugar está lleno de comerciantes informales.

Una economía fértil bajo el gobierno de Marco Pérez Jiménez

“Aquí nadie se quedaba sin trabajo, el comandante preguntaba que sabía hacer cada ciudadano y le otorgaba una labor”, así decribió Natividad aquella época donde comprar platanos era tan solo la razón de cuatro unidades a bolívar.

Falta seriedad

Natividad piensa que en la actualidad la caballerosidad se ha perdido. ” ¿por qué ahora las tratan mal? yo en aquel entonces siempre las trate con mucho respeto por eso les cantaba”.

“Dios es mi socio”

Para el hombre de 101 años su amigo inseparable ha sido Dios, para él darle las gracias y la gloria al ser supremo es lo que le ha dado las ganas de vivir y tener un día a día en paz.

Natividad piensa que Dios ya lo espera, pero que su tiempo en este tierra no ha terminado. De vez en cuando, recuerda con gracia algunas travesuras de las que fue salvado por un ser divino al que ruega lo reciba con una sorisa, el hombre de 101 años aún tiene ganas de vivir, tal vez, ese siempre fue el secreto.

María José Ramírez

Fotos y video: Mysol Fuentes

Edición: María Daniela Ramírez