Atacada unidad de Busmetro Mara por la plaza de Toros de Maracaibo

Otra unidad perteneciente a la flota del BusMetro Mara, específicamente la Nro. 280, fue atacada esta mañana por parte de manifestantes a la altura de la Plaza de Toros de Maracaibo.

La unidad se encontraba trasladando alimentos para la jornada mensual que se realiza en convenido con la Gobernación del Zulia y el Metro de Maracaibo.

Nelson Canquíz, secretario de asuntos administrativos, políticos y laborales del Ejecutivo Regional, rechazó de manera contundente los hechos de violencia generados el día de hoy “ya que fue atacada una unidad del Metro de Maracaibo, otra unidad más, que trasladaba alimentos para los 2.104 trabajadores de la empresa, convenido firmado que se posee entre el Metro de Maracaibo y la Gobernación del Estado Zulia, para realizarles mensualmente jornadas de alimentación a todos los trabajadores de esa entidad”.

Canquíz narró que en horas de la mañana las unidades se encontraban llevando los alimentos a la sede del Metro de Maracaibo, para ser repartidos a cada uno de los trabajadores, la unidad fue interceptada por un grupo de delincuentes; esta es “otra situación más que nos expone la oposición en Venezuela y en el Zulia, trancando calles, destruyendo lo que es de todos los venezolanos, como son las unidades de transporte público”.

El operador de la unidad atacada, Danny Giusti relató que las unidades que se encontraban buscando alimentos para la jornada de Fundamercal y en los alrededores de la Plaza de Toros, “al encontrarse a la altura del barrio Ciudad Lossada un grupo de encapuchados, guarimberos, quisieron obstruir el paso a las unidades, haciendo caso omiso de la situación, nos lanzaron objetos contundentes y gasolina a las unidades, lastimosamente destruyeron los vidrios de una de las unidades” relató.

Por su parte, Adrián Barrios, secretario general del Sindicato Bolivariano de Trabajadores del Metro de Maracaibo (Sintrametromara) repudió por parte del personal de ese organismo los actos violentos “el cual fueron sujetos la mañana de hoy, donde agredieron a una de las unidades que transportaba los alimentos de la jornada para los trabajadores del Metro de Maracaibo”.

El secretario Canquíz, envió un mensaje de paz y tranquilidad para el Zulia, reiteró “que los violentos no van a poder, no van a pasar y la paz y el amor va a prevalecer en nuestro país” recalcó que “este convenio firmado por el Gobierno Regional con los trabajadores del Metro, para atender a 2104 funcionarios que no tienen culpa de la violencia generada por la oposición, por los miembros de Voluntad Popular y Primero Justicia”.

