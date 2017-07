¿Conoces las hazañas de Dorothy Levitt?

Julio 4, 2017 - 6:08 am

El 4 de julio de 1903 la británica Dorothy Levitt es la primera mujer que compite en una carrera de automóviles.

Dorothy Elizabeth Levitt, (nacida Dorothy Elizabeth Levi; en 1882 ó 1883, fallecida el 18 de mayo de 1922) fue una piloto de automovilismo deportivo que gustaba de infringir los límites de velocidad permitidos.Levitt fue una pionera de renombre en varias áreas socio-deportivas tales como la emancipación femenina, la conducción femenina de automóviles y el automovilismo deportivo. También fue la competidora más exitosa de la Gran Bretaña, motonauta victoriosa, poseedora del récord acuático de velocidad y del récord femenino de tierra. Fue descrita como la primera inglesa en competir en una competencia de motor, no obstante que la francesa Camille du Gast ya había participado en la carrera de París a Berlín dos años antes.

Escritora

Levitt fue conocida como escritora de automovilismo deportivo, periodista y activista; instruyó a la Reina Alejandra y a las princesas reales en la conducción de automóviles.

En 1905 estableció el récord de distancia femenino al conducir un De Dion-Bouton de Londres a Liverpool en un recorrido redondo en dos días. Más tarde, ese mismo año, estableció el récord de velocidad femenino en tierra en la ciudad de Brighton y, al año siguiente, lo elevó a 90,88 mph (146,26 kph) en la prueba de velocidad de Blackpool (Blackpool Speed Trial). Por ello fue nombrada por la prensa como “La chica más rápida del mundo” (Fastest Girl on Earth) y “La Piloto Automovilista Campeona del Mundo” (Champion Lady Motorist of the World).

