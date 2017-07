Marcelo Díaz: “Guardaré esta pena por el resto de mi vida”

Julio 3, 2017 - 11:58 am

El futbolista chileno Marcelo Díaz es uno de los más afectados por la derrota que sufrió la selección trasandina a manos de Alemania en la final de la Copa Confederaciones, ya que por un error suyo se produjo el único gol del encuentro.

“Lamentablemente me tocó cometer un error y no pudimos empatar. No soy un jugador que acostumbra a fallar, esta era la peor ocasión para hacerlo”, reconoció el mediocampista del Celta de Vigo al ser consultado por la prensa.

La jugada en cuestión se produjo a los 20 minutos del primer tiempo, cuando el experimentado jugador de 30 años, siendo el último hombre de la defensa, perdió el balón y dejó cara a Claudio Bravo con dos alemanes, quien no pudo hacer nada para evitar el tanto de Lars Stindl.

“No queda otra que levantarse, me voy con la cabeza en alto por lo hecho pero lamentablemente con un error que significó una copa”, se lamentaba el “Cerebro”.

“Así como hace 14 años, para los que conocen mi historia, me tocó sufrir en lo familiar, hoy me toca sufrir por el fútbol. No queda más que levantarme y darle las gracias por el apoyo”, concluyó.

Revelación

Posteriormente, en su cuenta de Instagram, el chileno publicó una foto acompañada de un sentido texto: “Hace casi 14 años me tocó vivir la situación más dolorosa de mi vida familiar con el fallecimiento de mi querido hermano”, relató desde el inicio Marcelo Díaz.

“Hoy casi 14 años después me tocó vivir la situación más dolorosa en el fútbol por un error garrafal que nos perjudicó en la obtención de la Copa Confederaciones, siempre dije que el fútbol no me haría sufrir como aquella vez, pero estaba totalmente equivocado, pero tal como lo hice esa vez, lloraré, lo pasaré muy mal, me sentiré horrible y guardaré una pena por el resto de mi vida”, remarcó el futbolista de “La Roja”.

Agencias