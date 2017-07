Julio 2, 2017 - 8:50 am

“El Cardenal Baltasar Porras es un guarimbero del tamaño del cielo”, aseguró el cura zuliano nacido en la Concepción, quien fue “dado de baja” en la iglesia católica luego de las presiones del Opus Dei y un grupo de sacerdotes opositores al gobierno nacional, para que el Arzobispo de Maracaibo Ubaldo Santana le prohibiera dar misas y lo expulsaran.Comunicador social, luchador por las causas justas y director de la televisora regional Coquivacoa TV, el padre Vidal Atencio (PVA) confesó al periodista José Israel González (JIG) que siempre ha sido un pecador, que estuvieron a punto de lincharlo, que el padre Numa tiene los días contados, y que el arzobispo de Barquisimeto López Castillo es copeyano y cometió una aberración al bendecir a los “guarimberos”.

JIG: ¿A ti te fueron llevando por ser chavista a sacarte de esa condición de sacerdote?

PVA: Yo creo que sí, había una intención para ellos, una sana tarea de que yo no tuviera esa duplicidad de funciones, de ser chavista y revolucionario, socialista, antiimperialista y además compartir esos ideales y luchas con tareas pastorales, espirituales dentro del ámbito de una parroquia.

JIG: ¿Quiénes son ellos?

PVA: Ellos son un grupo de sacerdotes encabezados por el arzobispo de Maracaibo Ubaldo Santana, con quien me une una amistad. La mayoría de ellos fueron mis profesores, los que ahora son Cardenales y Obispos, como Urosa, Baltazar Porras, Ubaldo Santana, Freddy Fuenmayor, todos ellos.

JIG: ¿Y un grupo de sacerdotes presionaron al arzobispo para que te saquen por ser chavista?

PVA: Sí, incluso, fueron e irrumpieron en retiros espirituales, reuniones de cleros, misa de la Chinita, buscando firmas de obispos y sacerdotes.

JIG: ¿Para ese grupo, un chavista no puede ser sacerdote?

PVA: No puede ser…

JIG: ¿Pero el Padre Numa es Sacerdote?

PVA: Numa es Jesuita, no es diocesano y se rige por otras normas… No vayas a creer que a Numa lo tienen tranquilito… No sé si tenga sus días contados, pero esos le van a caer tarde o temprano…

JIG: ¿Entonces no hay un Obispo o Arzobispo chavista?

PVA: Yo creo que no… eso hay que hacerlo y el chavismo no entendió esa tarea… creían que era como magia que Chávez iba a enamorar a todo el mundo y no, esa es una tarea que hay que hacer, eso es como un semillero, hay que sembrarlo.

JIG: ¿Qué diferencia hay entre un sacerdote chavista como tú con el padre Palmar?

PVA: Compañero mío, incluso fue chavista… ese sacerdote tuvo un poder que creo que ningún obispo ha tenido en Venezuela en el Gobierno de Chávez… por ejemplo, colocar un candidato para la Gobernación del Zulia, que gracias a Dios perdió… El General Gutiérrez…

JIG: ¿Ese nivel de influencia tenía el Padre Palmar en el chavismo?

PVA: Tenia ese nivel de influencia y de acceso a muchos recursos…

JIG: ¿Pero estamos hablando del Padre Palmar, hoy opositor radical?

PVA: Inmediatamente se transformó en un sacerdote bueno… si yo en este momento dijera. “señores hoy dejo de ser chavista, inmediatamente la oposición me sigue”.

JIG: Y entonces no puede haber un grupo de sacerdotes chavistas que hablen con el arzobispo para que le digan “este señor no puede seguir en la iglesia”… ¿O es que el Arzobispo es tan anti-chavista que no lo va a permitir?

PVA: El no lo quiere admitir… porque él lo sabe… es público y notorio el nivel de lenguaje, conducta y comportamiento, por menos me lincharon a mí. Si tu revisas las redes sociales y los influenciadores, veras que hacen lo que les dicen.

JIG: ¿Tú das a entender que la actuación del Padre Palmar políticamente hablando es avalada y promovida por el Arzobispo?

PVA: No solo por el Arzobispo mío, si no por el de Barquisimeto Monseñor López Castillo, que además lo conocí yo siendo estudiante del seminario menor, un hombre muy copeyano por cierto. Y eso de la bendición a los encapuchados…

JIG: ¿Qué impresión te dio eso?

PVA: ¡Eso es aberrante!

JIG: ¿Desde el punto de vista teológico, de la historia de la iglesia, Cómo lo defines tú?

PVA: Eso se hizo en el tiempo de las cruzadas, son errores teológicos pastorales, que tarde o temprano le va a pesar a la Iglesia Venezolana, porque yo casi que me atrevo a decir que muchos de esos muchachos sueñan con que la inquisición se cumpla aquí, para quemar a cualquier cura que no sea de su aceptación. Más de una viejita de esas que andan por allí el otro día tuve que decirle: “mire señora acaba de meterse una hostia en la boca y me estaba maldiciendo. Yo las llamo las “traga hostias”.

JIG: ¿Por qué pensar que un cura como tú siendo chavista tiene la razón, y no la jerarquía de la Iglesia Católica que está alertando sobre los peligros que hay en esta Venezuela?

PVA: Los argumentos pueden ser aceptados por unos o por otros. El problema es que yo fui hacedor de muchas de esas obras con Chávez, como la Misión Milagro, que salió de una conversación de doce horas y media con el Comandante Fidel castro. Esa misión yo la voy a proponer que tenga rango constitucional.

JIG: ¿Para qué es la Constituyente, para cortar cabezas?

PVA: No se trata de ponerle una guillotina a todo el mundo, no se trata de eso, lo que sí creo es que la gente debe tener bien claro, y por eso es que yo creo que se dice que el poder plenipotenciario que tiene la Asamblea Nacional Constituyente, que no es sino el pueblo representado en un grupo humano.

JIG: ¿Entonces la Constituyente va a corregir la ineficiencia y la corrupción?

PVA: No se trata que sea la Constituyente la que va a corregir. Yo creo que al tener todos esos elementos bien fundamentados, por ejemplo, no le pasa a la Asamblea Nacional decir “no voy a eliminar esos beneficios”…

JIG: ¿Tú vas a la Constituyente para qué?

PVA: Uno de los aportes que yo le haría a la Constitución para que redunde en beneficios de bienestar social sería el sistema económico, un sistema económico más eficiente… como en China, tiene que combinar la capacidad que tiene el sector público con la capacidad que tiene el sector privado.

JIG: En China hay comunismo…

PVA: Es un sistema…

JIG: ¿Tú propondrías un sistema comunista en Venezuela?

PVA: No estoy proponiendo ningún sistema como modelo…

JIG: Dijiste China…

PVA: Sí… en el caso de China… desde el punto de vista económico…

JIG: ¿Tú vas a la Constituyente con sentido de retaliación hacia quienes te castigaron en la iglesia?

PVA: ¡Para nada!… en todo caso revisaría que sacerdotes, religiosos, religiosas, obispos y cardenales que estén incursos en actos terroristas y en actos de desestabilización política, no deberían ser aceptados como miembros del colegio de obispos, no se les está pidiendo que sean chavistas.

JI: ¿Qué es el colegio de obispos?

PVA: El colegio episcopal… En el 2002 se dio un golpe de estado conocido por el mundo, y todavía los que dieron golpe de estado, se les dio cardenalato, episcopados…

JIG: ¿A quién te refieres?

PVA: A Baltasar Porras, por ejemplo… Por norma, ese señor no debería estar ocupando un cargo de cardenal…

JIG: Eso no lo decide Maduro, ni la Constituyente, eso lo decidió el Papa…

PVA: Lo decide el Papa, pero tiene que tener el consentimiento por una relación de estado del Vaticano con el estado Venezolano.

JIG: ¿Y quién le dio el consentimiento a Baltasar Porras en Venezuela, Chávez?

PVA: Se lo dio Chávez, el estado Venezolano…

JIG: ¿Cómo se elige un Cardenal?

PVA: Tiene que haber una terna, pero es una elección que tiene el Santo Padre su potestad.

JIG: ¿Si te eligen Constituyente, te juramentas con una camisa “guayabera” o te pones el traje de sacerdote?

PVA: No, tengo prohibición de eso…

JIG: ¿Tú has mencionado al Cardenal Baltasar Porras, y das a entender que esta guarimbeando?

PVA: Eso no lo digo yo, eso lo dicen las imágenes, eso lo dice la historia. ¡Baltasar Porras es un “guarimbero” del tamaño del cielo!. Es más, tiene un documento que a mí me da pena que él diga que firma eso, donde habla de “mis muchachos” para referirse a los terroristas.

JIG: Aquí hubo una discusión con la salida del Padre Eleuterio Cuevas de la Basílica de la Chuquinquira, que por qué se fue, que por culpa de Evelyn, de Arias Cárdenas, que el arzobispo lo “raspó”, que tenía que quedarse, esas decisiones así, políticas…

PVA: Yo se lo dije al obispo, que él no puede estar tomando decisiones por presiones sociales ni políticas, que eso en parte fue lo que pasó.

JIG: ¿Quién mandó a sacar al Padre Eleuterio Cuevas de la Basílica?

PVA: Cada quién tiene su historia, vos no me conoces a mi por brollero, pero no voy a decir alguna información en relación a Eleuterio, que mucha vaina me echó y debe estar pagando lo que hizo. Yo voy a responder por mis actos como he respondido siempre…

JIG: ¿Eleuterio está entre esos curas que conspiraron contra ti?

PVA: Sí…y hay otro grupito que se iba a buscar firmas para “fregar al cura chavista”.

JIG: ¿Por cierto, mucha gente dice que tú eres un “enchufado” porque tienes un canal de televisión?

PVA: ¿Enchufaooooo….? ¡Estaré enchufado a una batería de esas de carro….!

JIG: ¿Quién llamó al arzobispo pidiendo que te sacaran de la iglesia?

PVA: Hay mucha gente, incluso seglares de Caracas del Opus Dei, me tienen “tirria”, la gente de la oposición me tiene “tirria”… Macky Arenas, Nitú Pérez Osuna. Hay gente que desestima eso, pero hay muchos seglares que tiene incidencia en la vida de la iglesia.

JIG: Por cierto, uno de los obispos muy activos, radical, que pide un gobierno de transición para salir de esta dictadura, es tu amigo Ovidio Pérez Morales…

PVA: Bueno, ese señor salió de aquí con “la cabuya en la pata”. Ovidio Pérez Morales fue un arzobispo que generó uno de los dolores más grandes para esta iglesia en Maracaibo y de Venezuela, porque cuando entró su propósito era defenestrar a Ocando Yamarte de su obra, y tú vas a ver en que quedó la obra de Ovidio Pérez Morales y te da pena y lástima… ¡como si hubieran pasado langostas…!

JIG: Carcomida… Eso habla de él y de la iglesia en decadencia…

PVA: Yo creo que la iglesia puede tener momentos duros y de decadencia, como el que estamos viviendo…la jerárquica, y también la iglesia toda que somos los bautizados, desgraciadamente para muchos, la iglesia no es solo el grupo que no pasan de cuarenta obispos, algunos muy deficientes.

JIG: ¿El Arzobispo de Maracaibo Ubaldo Santana promueve acciones violentas?

PVA: Yo no le conozco ese talante, pero le ha faltado fuerza y “guáramo” para decirle a los curas: “mire, por favor no utilice la religión, no manipule la religión, ni la conciencia religiosa que es tan sagrada, para sacar un rédito político”. Yo les he dicho, si quieren yo les puedo dar un espacio en el canal para que ellos puedan pronunciarse con ética, pero que no utilicen la iglesia por Dios… Durante estos 18 años de revolución, jamás había escuchado en una misa, durante un acto religioso, yo siempre me cuidé de eso…

JIG: ¿Dime tres diferencias entre Ubaldo Santana y Monseñor Roa Pérez?

PVA: A Roa Pérez yo no lo quería… lo respetaba… si se daba a respetar…

JIG: ¿Se daba a respetar…?

PVA: Se daba a respetar… El era “anticomunista”, es más, casi que tengo las pruebas en las manos de que apoyó a los “contra revolucionarios” nicaragüenses…Era un hombre de una sola palabra.

JIG: ¿Otra diferencia…?

PVA: No sé si decirte que Ubaldo es un hombre de lectura, de espiritualidad, es intelectual, formado…

JIG: ¿Si es intelectual, entonces no forma parte de la decadencia de la iglesia…?

PVA: Hay obispos muy decadentes… Hace rato no agarran un libro… Yo por ejemplo tuve que ponerme a repasar los libros de teología, de derecho canónico, para defenderme de los ataques que me tenían…

JIG: ¿Qué cambió en el Padre Vidal el hecho que no puedas dar misa y que ya no seas sacerdote activo? ¿Cambió algo en tu estado mental, biológico y social…?

PVA: El único impacto que pude haber tenido fue el sentido de la responsabilidad delante de un público… que por 28 años, ya casi 29 me fue encomendada… Que lo hice con una gran alegría, gran felicidad y que bueno… no se pudo mantener…

JIG: Ahora sí puedes ser pecador… ¿Cuándo sacerdote nunca fuiste pecador?

PVA: ¡Nooooo, claro que si fui pecador como sacerdote…! ¿y quién no? ¡La gente piensa que nosotros somos angelitos!

JIG: ¿Cometiste muchos pecados?

PVA: Tampoco me van a ver lo que hizo un sacerdote el día de los enamorados… contando las historias de amor que había tenido… Por Dios, hay un pueblo que nos confió en un momento determinado…

JIG: ¿Ahora si vas a poder pecar sin cargo de conciencia…?

PVA: Sin cargo de conciencia…

