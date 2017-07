Ramón Muchacho denuncia que su pasaporte fue anulado

Julio 1, 2017 - 8:59 pm

El alcalde de Chacao Ramón Muchacho denunció que le fue anulado el pasaporte al llegar al aeropuerto de Maiquetía.

“Estaba en una gira por Perú y Chile y al llegar al aeropuerto de Maiquetía en emigración me retuvieron y me anularon el pasaporte”. Asimismo señaló a través de su cuenta Twitter, que no posee pasaporte ya que no le fue entregado. Indicó que el gobierno responde de esa manera cuando se aboga por la libertad y la democracia.

Agregó el alcalde que salió del país a plantear la situación de los presos políticos y de los efectivos policiales de Polichacao detenidos ilegalmente, reiteró que aún así seguirá luchando hasta lograr el cambio en Venezuela.