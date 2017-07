Julio 1, 2017 - 5:09 am

El primero de julio de 1908 se adopta SOS como señal de socorro internacional.

Una señal de socorro es un medio internacionalmente reconocido para obtener ayuda. Las señales de socorro se hacen comúnmente mediante el uso de señales de radio, mostrando un artículo o iluminación detectado visualmente, o haciendo un sonido audible desde la distancia.

SOS es la señal de socorro más utilizada internacionalmente. Se comenzó a utilizar a principios del siglo XX. Fue aprobada durante una conferencia internacional en Berlín en 1906 para reemplazar la hasta entonces utilizada “CQD” en las transmisiones telegráficas en Código Morse.

Se eligió esta representación debido a que podía ser radiada fácilmente usando el código morse, con una sucesión de tres pulsos cortos, tres largos y otros tres cortos ({\displaystyle \cdots —\cdots }). De igual manera, debido a la simpleza de la misma es menos probable que se pierda o malinterprete por interferencias. En realidad, ni siquiera se trata de tres letras separadas (que se deben transmitir como tres pulsos cortos – pausa – tres largos – pausa – tres cortos) sino de un único código continuo.

Por qué se seleccionó

Popularmente, se cree que esta señal significa “Save Our Ship” (“salven nuestro barco”), “Save Our Souls” (“salven nuestras almas”) o “Send Out Succour” (“envíen socorro”). Sin embargo, SOS no es la sigla de ninguna frase y fue seleccionada por su simplicidad. No obstante, algunos investigadores creen que SOS es la sigla de la frase “si opus sit”, i. e., “si fuera necesario” o “cuando sea necesario”, de manera que sería la abreviación de una frase que, extraída del contexto de urgencia o de precariedad, llegó a significar “es necesario” y, de ahí, “es necesario el socorro inmediato”. Véase otras entradas de Wikipedia con este asunto, así como algunas gramáticas o trabajos monográficos sobre el uso de expresiones y frases latinas en las lenguas modernas.

