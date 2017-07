⁠⁠⁠⁠⁠Omar Muñoz: “La Fiscal está jugando al establecimiento de un gobierno de Venezuela en el exterior”

Julio 1, 2017 - 5:54 pm

El pasado sábado 24 de Junio, en el programa radial “Maracaibo Solidaria”, bajo la conducción de Omar Muñoz y producción de Rafael Muñoz, se realizó un análisis sobre la dinámica política actual, transmitido por Alborada 100.9FM.

El profesor Universitario afirmó “Están jugando a mi juicio a confirmar un falso gobierno en el exterior, se encuentran buscando justificaciones a través de gobiernos aliados y la Fiscal es un actor importante en este esfuerzo”

Con relación a la Dra. Luisa Ortega Díaz y sus recientes compartimiento, comentó: “Yo no creo que la Fiscal este jugando a la torpeza con las acciones que ha realizado como por ejemplo, de declarar públicamente que no estuvo en la convocatoria y no participo en la selección de los magistrados del TSJ, declarar que ella no firmó el acta cuando las evidencias demuestran lo contrario su presencia en el acto, además existen testimonios fotográficos y videos, donde ella está participándole al TS la designación de los candidatos a magistrados que se habían seleccionados en la Asamblea Nacional incluso”

Para el profesor universitario existe la posibilidad de que la oposición promueva la tesis de confirmar un Gobierno de transición en el exterior

Dado que las evidencias contrastan tan fácilmente con lo que ella ha dicho y hecho la Sra. Fiscal hay que preguntarse porque la Fiscal se iba a exponer tan fácil y perder credibilidad, diciendo mentiras? Para cualquier venezolano que revise los testimonios mostrados por el Defensor del Pueblo en distintos programas, va a darse cuenta que ella mintió y ha faltado a la majestad de su cargo y es fácilmente imputable.

“Lo que se está tejiendo es un expediente, que va a tener valor probabilístico para mostrar falsedades en el exterior. Fuera del país, van a decir en algún momento que el gobierno atenta contra los poderes constituidos en este caso contra la Fiscalía y contra la Asamblea Nacional cuando en realidad son estos dos organismos quienes han trasgredido las normas en cuanto a su debido acatamiento.

En el exterior ese argumento va a validar la tesis de un supuesto “gobierno de transición”, donde de los cinco poderes, dos de ellos (AN y Fiscalía) se constituyen como gobierno legítimos de Venezuela y van actuar desde Colombia, Estados Unidos, Perú o en cualquier parte donde los convoque y van a tener una cabeza de playa (se hacen de la Gobernación del Zulia o del Táchira) o cualquier espacio político en el país, y van a ser reconocidos como tal, y desde allí va a comenzar una legitimidad de uso de fuerzas militares contra el país, van a constituir un gobierno falso producto de estas mentiras y buscaran apoyo de una fuerza militar del exterior, que llegará no de un solo país, sino de varios gobiernos que están dispuesto a realizarlo tales como México, Colombia, Perú, Costa Rica o cualquier otro alineado a los intereses del gobierno norteamericano y por su puesto con el apoyo de la mediática internacional y fuerzas minoritarias internas . La gran incógnita es si conseguirán el Pinochet que buscan para Venezuela que a nuestro juicio a estas alturas del partido no existe ya.

Una acción velada, medianamente encubierta, que se monta a partir de estas falsas torpezas que son articuladas para causar un mal mayor que pretenderá constituir un falso gobierno de Venezuela en el exterior como ha pretendido hacerlo en Siria y lo hicieron en Libia y en Panamá , donde constituyeron gobiernos en sintonía con los intereses del gran capital”

Violencia

Con respecto a la Violencia enfatizó “La escalada ha venido aumentando, ya no se trata de quemar instalaciones de organismos gubernamentales, sino de atacar instalaciones militares, y de inhibir a los militares a dar respuestas en proporción a la agresión que en todo caso es una provocación para una mayor escalada de violencia que ha sido medianamente contenida a pesar de la pérdida de vidas humanas , pero la provocación continúa, es casi absurdo pensar que el gobierno tenga que dar explicaciones por defender una instalación militar cuando esta es atacada con morteros y granadas y mayor cinismo cuando existen evidencias gráficas, físicas,videos y testimonios de uso de arma de fuego o molotov, armas artesanales con poder letal en las manifestaciones, armas que pueden considerarse biológicas por su poder contaminante, linchamientos, y otras manifestaciones de uso de la fuerza con resultado de lamentables perdidas de vida y luego se declara como si estas acciones no fueran planificadas y se niegan a declarar el rechazo a estas prácticas que alientan algunos dirigentes de la oposición”.

Siguiendo el tema de la violencia concluyo: “Hay que señalar que existen sectores de la oposición que no se han visto actuando en los actos violentos que han costado vidas humanas y destrucción de bienes públicos. Debemos comprender que antes que destruirnos como sociedad o como país que pueda ser desintegrado como han hecho he intentado en otras partes, podemos acordarnos y construir una agenda común teniendo por marco la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, podemos hacer causa contra la corrupción, por la recuperación de la economía y una mayor eficiencia en la gestión de lo público, el restablecimiento de los órganos de control político, la seguridad, la salud, etc. Pero de todas las prioridades, la principal ha de ser el aseguramiento de la convivencia a partir del pleno respeto al otro como legitimo otro como camino a la PAZ necesaria , construyamos espacio al dialogo fecundo, involucremos a todos los sectores que aboguen por la paz en el dialogo, hagamos publico el mismo, aprovechemos a los países, gobiernos y personalidades que han manifestado intenciones en participar en él, la violencia hay que detenerla, los violentos sabrán apreciar que en Venezuela solo hay espacio para la convivencia sana y la alegría de la vida. Que el poder es para garantizar plenamente la justicia social, la democracia política y la libertad de las personas de acuerdo con la CRBV”.

