Yoko Ono será reconocida como coautora de ‘Imagine’

La artista Yoko Ono será reconocida como coautora de la canción ‘imagine’, publicada en el año 1971 y atribuida al exBeatle John Lennon, según ha recogido Europa Press de diversos medios estadounidenses. Yoko y su hijo Sean han participado en la reunión anual de la National Music Publishers Association (NMPA) en Nueva York, donde han acudido para recoger un premio por ‘Imagine‘.

Durante la ceremonia, se ha proyectado un vídeo de 1980 en el que John Lennon explicaba que Yoko se merecía un crédito de composición en su canción debido a su “influencia e inspiración”.

De esta manera, el director ejecutivo de NMPA, David Israelite Israelite ha anunciado que, “de acuerdo con el deseo” de Lennon, Yoko se añadirá a la canción como coescritora. Su hijo Sean Lennon, ha publicado en Instagram una fotografía del acto celebrado en lo que definió como el día “más orgulloso” de su vida. “La paciencia es una virtud”, escribió.

Israelite ha asegurado que, pese a que habrá que “superar algunas trabas legales” -los derechos de autor duran 70 años y al añadir el nombre de Yoko, tendrá que aumentarse este periodo-, los trámites ya han comenzado y se muestra “esperanzado” de que esta coautoría será “confirmada”. Imagine fue el gran éxito de John Lennon en su carrera posterior a The Beatles.

El músico dijo en su momento que la inspiración de la canción venía de Grapefruit, un libro de poesías de su mujer que incluye frases como: “Imagine your head filled with pencil leads / Imagine one of them broken”. En una entrevista en la BBC, en 1980, Lennon dijo que su mujer no aparece como coautora de Imagine porque él “se puso macho” (con la palabra macho pronunciada en español).

