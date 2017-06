Junio 29, 2017 - 8:09 pm

Aún a media máquina y entre algodones por sus lesiones recurrentes, el cubano de los Mets de Nueva York Yoenis Céspedes descartó participar en el Derby de Jonrones previo al Juego de las Estrellas que se disputará el 10 de julio en el Marlins Park.

Uno de los dos únicos bateadores que han ganado esa competencia en años seguidos (2013 y 2014), Céspedes negó la posibilidad de regresar al concurso, a pesar de que muchos se lo han pedido.

“Yo le digo a mi familia que ese tiempo pasó. Ellos quisieran que yo regresara, pero les digo que lo que yo iba a hacer en los Derbys de Jonrones ya lo hice y es hora de que vengan otras personas”, dijo el cubano, de visita en la Capital del Sol para el inicio de una serie de tres juegos ante los Marlins de Miami.

Yoenis Céspedes aún no esta al 100%

En cuanto al tema de las lesiones, dijo no sentirse todavía al 100 %, pero esperanzado en estar totalmente recuperado para la segunda mitad de la temporada.

“A pesar de que he estado lesionado, creo que los números que he puesto en los 32 partidos que he jugado son buenos. No es que me sienta satisfecho porque sé que puedo dar más, pero estoy contento”.

“Esas son cosas por las que tenemos que pasar no solamente los peloteros, sino todos los atletas y cualquier persona común en su vida. En el proceso de recuperación, el deseo de volver lo antes posible para ayudar al equipo y hacer lo que más me gusta, que es jugar béisbol, es lo que me da la fuerza para poder rehabilitarme bien”, explicó Yoenis Céspedes.

Ante el mal momento por el que atraviesan los Mets y la posibilidad de que el equipo se convierta en vendedor de algunas piezas antes de la fecha límite para hacer cambios, Céspedes consideró que la situación es crítica.

“Creo que sí, que van a haber cambios el mes que viene, pero yo entendí desde el 2013, cuando fui canjeado de Oakland a Boston, que el béisbol es un negocio y hoy puedes estar aquí, pero mañana no sabes dónde vas a estar”, concluyó Yoenis Céspedes, quien entró a la serie con los Marlins con average de .315, con nueve cuadrangulares y 19 carreras impulsadas.

Agencias