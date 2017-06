Yangel Herrera: “El trabajo duro nos hizo llegar a la final”

Junio 11, 2017 - 5:45 am

Este domingo, Venezuela e Inglaterra se enfrentan para dirimir cuál se proclamará campeona en República de Corea 2017, y ambas se disponen a comparecer en su primera final mundialista en esta categoría. Y Yangel Herrera, capitán de Venezuela afirma que el grupo de jugadores ha trabajado duro.

El Estadio de la Copa Mundial de Suwon está listo para poner un vibrante colofón al campeonato, y el venezolano Yangel Herrera se prepara para guiar a su selección luciendo el brazalete de capitán en el choque decisivo del certamen.

“El trabajo ha sido duro para esto”, explica el centrocampista de la Vinotinto. “Este grupo de jugadores lo ha dado todo para llegar aquí, para recorrer este lindo camino durante este espléndido torneo; y este equipo está aquí gracias a la fe que ha tenido”.

Sin embargo, puede que no sólo el trabajo duro les haya ayudado a alcanzar la final, pues, según nos revela Yangel Herrera, el sensacional gol del empate que marcó Samuel Sosa en el tiempo añadido de la semifinal se produjo en circunstancias excepcionales. “Hubo cierta controversia sobre quién lanzaba la falta”, apunta.

El seleccionador venezolano, Rafael Dudamel, había asignado al suplente Sosa la ejecución de ese libre directo en el último suspiro, pero el extremo titular Adalberto Peñaranda también había puesto sus ojos en la jugada. “Peñaranda no escuchaba lo que decía Dudamel, y yo también le grité que se lo dejara a Sosa. Pero Peñaranda le dijo que no tocase el balón y Samuel se resignó a no lanzar”, explica el capitán.

“No sé que le pasó a Peñaranda, pero en el último momento le hizo señas a Samuel con la cabeza para que disparase él”. El resultado fue inmejorable, enviando a Venezuela a la tanda de penales contra Uruguay y, a la postre, a la final de Suwon. “Creo que, más que nada, fue Dios quien estuvo con nosotros en ese momento, quien quiso que pasásemos a la gran final”, concluyó Yangel Herrera.