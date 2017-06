Wuilker Fariñez fue agasajado en su natal barrio Nuevo Horizonte en Caracas

Junio 18, 2017 - 5:46 pm

El portero de la selección venezolana de fútbol en la categoría sub 20, Wuilker Fariñez fue homenajeado este domingo en la comunidad de Nuevo Horizonte, en la parroquia Sucre, en Caracas.Fariñez manifestó su alegría por el homenaje y agregó que está dispuesto a ayudar al sector para el desarrollo deportivo en Nuevo Horizonte.

Querido en su barrio

“Para mí es un honor y un orgullo estar aquí en mi barrio, mi sector que siempre me han apoyado, siempre me han enseñado en está cancha donde aprendí muchísimo. Contento por todo el recibimiento que he tenido, espero ayudarlos al máximo con todo lo que necesiten, para eso estamos”, expresó.

En la actividad estuvo presente el ministro para la Juventud y Deporte, Pedro Infante, quién entregó 140 balones a 14 escuelas deportivas de la comunidad, además de ex futbolistas profesionales nacidos en Nuevo Horizonte.

Fariñez fue una pieza clave en la consecución del sub campeonato logrado por la Vinotinto en el mundial sub 20 que se disputó en Corea del Sur.

El portero, que milita en el Caracas Fútbol Club en liga de fútbol nacional, fue de los arqueros menos batidos en el torneo mundial al solo recibir tres goles en toda la competición. Además marco un gol de penalty ante Vanuatu y tapó dos penales en la tanda de penaltys en las semifinales de la copa ante Uruguay que sirvieron para que Venezuela clasificara a la final.

AVN