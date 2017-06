Voraz incendio consume edificio de 24 pisos en Londres

Junio 13, 2017 - 11:17 pm

Más de 200 bomberos presentes para solventar la grave situación del incendio de edificio en Londres

Un gran incendio se está desarrollando a esta hora en el oeste de Londres, en Gran Bretaña, el cual ha consumido casi la totalidad de un edificio de 24 pisos.

Según el sitio The Guardian, las autoridades han reportado que hay personas encerradas en el interior de los departamentos del edificio, y las llamas aún no han podido ser controladas. Además, un numero no confirmado de residentes fueron atendidos por inhalación de humo y quemaduras.

Al lugar han llegado más de 200 bomberos y 40 carros a atender la emergencia, la que no ha podido ser controlada.

En redes sociales, las impresionantes imágenes han reflejado cómo el voraz incendio ha consumido casi todos los pisos del edificio de 24 pisos en Londres.

Agencia