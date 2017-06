Viernes gaitero para recordar: Aquel zuliano, El pájaro espino y Gaita maracaibera (Videos)

Junio 16, 2017 - 11:26 am

Hoy es viernes gaitero y en Noticia al Dia sabemos que necesitas relajarte por eso te regalamos esta lista de tres gaitas antañonas inolvidables. Es imposible ser zuliano sin tararear una gaita durante todo el año, pero el mes de noviembre es especial puesto que los marabinos lo asociamos con feria, beisbol y amaneceres gaiteros.

Aqui les dejamos un pequeño play list de tres temas dignos de recordar para todo zuliano. si a todos los zuianos nos encanta tener la mirada llena es decir somos curiosos, alegres y amistosos y esto se refleja en nuestra musica.

Zuliano es aquel que se sienta al lado de un desconocido en el estadio y en dos minutos ya ese extraño se convierte en tu hermano del alma, en esta región la gente no come, sino que come fritanga en Maracaibo pana no es un tipo de tela es la denominacion que se usa para lso amigos cercanos y asi podria enumerar miles de caracteristicas que han genuinos a los zulianos.

Vania Vasquez/ Pasante Noticia al Dia