Vettel: “No tengo nada contra Lewis, pero lo que hizo en pista no estuvo bien”

Junio 25, 2017 - 8:00 pm

El alemán Sebastian Vettel (Ferrari), líder del Mundial de Fórmula Uno, con 14 puntos de ventaja sobre el inglés Lewis Hamilton (Mercedes) declaró en Baku, tras acabar cuarto el Gran Premio de Azerbaiyán, el octavo del certamen, que no tiene “nada contra” aquél, pero que “lo que hizo en pista no estuvo bien”.

“Lo primero de todo, creo que el coche hoy funcionó muy bien. el ritmo fue fuerte en carrera. Creo que era evidente que perdíamos algo por aquí y por allá, pero en líneas generales, era un buena carrera”, explicó Vettel, nacido hace 29 años en Heppenheim y cuádruple campeón del mundo de F1 (2010-13, con Red Bull).

La salida

“Fue una salida muy liada y Valtteri (Bottas, finlandés de Mercedes) fue muy agresivo. Por lo que respecta a la reanudación después del ‘safety car’ no entiendo por qué me penalizaron a mí y no a Lewis”, opinó Vettel.

“Es decepcionante, porque creo pudo haber sido un resultado mejor”, indicó el campeón alemán, ganador de 45 Grandes Premios y autor de 47 ‘poles’ en F1.

“No tengo ningún problema con Lewis, pero creo que lo que hizo en pista no estuvo bien. Ahora la decisión ya está tomada, pero en un episodio como éste, sigo creyendo que si aplicas una sanción, ésta debería ser para los dos pilotos”, indicó Sebastian Vettel, que llegará con 14 puntos de ventaja sobre su rival inglés al Gran Premio de Austria, que se disputará dentro de dos fines de semana en Spielberg (Estiria).

EFE