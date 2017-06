Junio 19, 2017 - 10:44 am

En mayo pasado distintos medios del país reseñaron la captura de un venezolano solicitado por la Interpol y capturado en España. El acusado era el empresario aragüense, Carlos Verdugo, quien al momento del arresto era solicitado por el Juzgado Primero de Control de la Circunscripción Judicial de estado Aragua.

Según declaraciones, el empresario venezolano era investigado por los delitos de estafa, hurto calificado, daño a la propiedad. Hoy, Verdugo pide un derecho a réplica para esclarecer las circunstancias del arresto.

Según relata, todo se trató de un intento de extorsión originado desde Venezuela, que causó muchísima confusión y matices de opinión que no buscaban otra cosa que manchar su reputación.

“Fui el blanco de un intento de extorsión de quienes buscaban manchar mi imagen aprovechándose de la corrupción judicial del país. De esta manera, buscaban presionarme por una orden de captura de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para cobrarme”, manifestó el empresario, quien desde hace años está dedicado al sector automotriz y a la fabricación de vidrio en el país.

Resuelto el problema

Sobre su detención por la Interpol en España, Carlos Verdugo manifestó que sí se dictó una orden que esta policía cumplió, y por eso lo detuvieron. “Me tomó por sorpresa y de allí se generó toda esta confusión”, recalcó. Sin embargo, Verdugo relató que todo se solucionó en cuestión de horas, porque las autoridades españolas se dieron cuenta de inmediato que todo se trataba de una extorsión que estaba viviendo desde Venezuela, y que no tenía ningún problema legal en su país.

“La Interpol cumplió la orden de captura y me puso a la orden de los tribunales españoles. Estos, en pocas horas me dejaron en libertad. De hecho, hace solo unos pocos días, el Ministerio Público en Venezuela volvió a aclarar que no hay motivos para continuar con la denuncia y así expresamente lo solicitaron al Tribunal que había librado la orden de captura”, aseguró.

El empresario asegura que desde muy joven se ha “fajado” trabajando para lograr lo que tiene y por eso le molesta el incidente. “Mis empresas siempre han manejado un principio de excelencia, constancia y han tenido el trabajo como premisa principal (…) han sido exitosas porque tengo todo un equipo que se esmera por vender servicios y productos de calidad”, dijo.

Además, agradeció a los medios de comunicación por mostrarse prestos para aclarar la situación sobre su detención por la Interpol y limpiar su nombre ante las calumnias y falsas acusaciones en su contra.

Noticia al Día/Nota de Prensa