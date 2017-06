A venezolana la dejaron por gorda y se vengó poniéndose “tuning”: Pasó en Inglart

Junio 21, 2017 - 5:10 pm



Lisseth Exposito tiene 26 años y un aspecto diferente del que lució hasta antes de divorciarse. Dos razones causaron la ruptura: las hirientes burlas de su ex esposo por ser gorda y su infidelidad. La dejaron por gorda pero se vengó poniéndose “tuning”.

Lisseth descubrió el engaño gracias a varios mensajes en el celular de él y las circunstancias permitieron que esta mujer asumiera un cambio radical en su dieta que le ayudó a perder peso.

La situación fue descrita de esta manera en el diario The Daily Mail: “Le trataba de mostrar afecto en la cama pero él se giraba y se quedaba dormido… Yo lo rechazaba y lloraba hasta quedarme dormida”. declaró Lisseth.

Ante esta situación remplazó el afecto de su esposo con comida rápida y todo tipo de postres, lo que hizo que ella aumentara más de peso y los comentarios de su esposo, por su parte, se hicieron más hirientes:

“Atrapé a José mirándome con desagrado. Cuando yo comía la cena en el sofá, lo escuchaba musitar ‘chica gorda’, mientras los trozos de comida rebotaban en mi barriga”

Luego encontró varios mensajes en el teléfono de él que evidenciaban su infidelidad, él negó lo ocurrido y para colmo la culpó a ella “por ser gorda”.

El cambió de la gorda

Así que Lisseth se divorció y cambió sus hábitos completamente. Llegó a perder 50 kilos en un poco más de un año.

Un día, cuando José fue a recoger a su hija, se dio cuenta del cambio en el cuerpo de Lisseth y le dijo que se veía radiante, así reaccionó ella: “Le cerré la puerta. Nunca lo dejaría volver a mi vida”.

José le comentó lo siguiente a The Daily Mail “Una de las razones por las que nos separamos fue porque ella era muy gorda y eso fue lo que me hizo buscar a otra mujer… Me arrepiento de eso”.

Informatesalta