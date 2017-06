Uruguay es el rival de Venezuela en semifinales del Mundial Sub-20

Junio 4, 2017 - 11:04 am

Ninguno de los dos podrá poner la excusa del cansancio: después de superar ambos sendas prórrogas ante Estados Unidos y Portugal, Venezuela y Uruguay sellaron este domingo el billete para una semifinal que enfrentará a los dos combinados sudamericanos supervivientes en el Mundial de Corea del Sur.

Hay que remontarse a hace 36 años para encontrar la última edición de un Mundial Sub-20 en la que no hubo presencia sudamericana en semifinales y ni la ‘Celestita’ ni la ‘Mini-vinotinto’ permitieron que se rompiese la costumbre.

La selección Sub-20 de Uruguay está ya a sólo dos victorias de proclamarse campeona del mundo de la categoría por primera vez en su historia, después de superar a Portugal en cuartos de final merced a su mayor eficacia en la tanda de desempate de los penales (5-4 tras empate 2-2).

El arquero Santiago Mele, con tres atajadas salvadoras, se convirtió en el héroe ‘charrúa’. Hicieron falta 14 lanzamientos desde los 11 metros para que Uruguay sellase el billete a la antesala de la final. Rodrigo Amaral tuvo en sus botas el penal decisivo, pero lo envió alto, dando pie a dos nuevos lanzamientos de cada equipo hasta que Santiago Bueno finiquitó el suplicio de nervios que estaban viviendo los aficionados de ambos equipos.

Portugal saltó al terreno de juego más intensa, y fruto de esa presión llegó el primer tanto luso, cuando un robo de balón permitió al delantero Xande Silva plantarse ante Mele y superarle con un toque sutil para adelantar a Portugal.

Los ‘charrúas’ reaccionaron con un gol de cabeza del futbolista del FC Barcelona Santiago Bueno a la salida de un córner (16).

Pero Diogo Gonçalves anotó el segundo al enviar un derechazo desde fuera del área a la escuadra del arco de Mele (41).

Un penal provocado por Agustín Cannobio que Federico Valverde pateó raso sirvió para establecer el 2-2 (50), un resultado que no se movería hasta los penales, después de media hora de prórroga en la que Uruguay mostró más resistencia física y ambición por evitar los lanzamientos desde los once metros.

La eliminación de Portugal deja el torneo de Corea del Sur sin ningún campeón del Mundial Sub-20 en anteriores ediciones.

– Venezuela hizo historia –

El próximo rival de los ‘charrúas’ será Venezuela, el 8 de junio en Daejeon.

Después de su triunfo en la prórroga este domingo ante su similar de Estados Unidos (2-1), la selección Sub-20 de Venezuela igualó la mejor clasificación lograda en un Mundial FIFA por el país sudamericano.

Venezuela únicamente había llegado hasta la penúltima ronda en las dos últimas ediciones del Mundial femenino Sub-17, el techo histórico del fútbol venezolano hasta ahora.

“Tengo un nudo en la garganta porque estos muchachos sí que representan a los venezolanos. Me rindo a sus pies, me levanto, me pongo firme y les aplaudo”, afirmó al finalizar el choque el técnico de la ‘Mini-vinotinto’, visiblemente emocionado, con los ojos acuosos, y besando la bandera de su país.

El combinado venezolano se mostró netamente superior al de las ‘Barras y Estrellas’, que tuvo en su arquero Jonathan Klinsmann a su mejor jugador sobre el césped, y fue junto a la suerte el gran artífice de que el choque desembocase en la prórroga.

El travesaño repelió hasta dos remates de cabeza de la ‘Mini-vinotinto’.

Luego de multitud de ocasiones venezolanas, el partido desembocó en la prórroga, donde la superioridad de la ‘Mini-vinotinto’ encontró reflejo en el resultado.

En el minuto 7 de la primera de las dos partes de 15 minutos, un servicio desde la izquierda de Samuel Sosa fue rematado por Peñaranda enviando el balón lejos del alcance del arquero estadounidense.

Y en el minuto 116 el defensor Nahuel Ferraresi cabeceó picado a la salida de un córner para sentenciar el choque y hacer estéril el gol posterior de Jeremy Ebobisse (117), también de cabeza.

Los hombres de Dudamel se encuentran a dos partidos de coronarse como campeones del mundo en un torneo en el que pase lo que pase en adelanta ya han escrito su nombre en la historia del fútbol venezolano con letras doradas.

AFP