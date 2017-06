Una pelea de pesos-pesados: Trump versus Tobin (León Magno Montiel)

Junio 26, 2017 - 8:48 am

“Desde el fondo del abismo,

clamo a ti Señor”. Salmo 130.

Donald Trump ha librado peleas estelares a lo largo de su vida, la que ya pasa las siete décadas. Ha peleado en tres divisiones diferentes:

En la financiera, con holgadas victorias, sobre todo en el ámbito inmobiliario, oficio que aprendió de su padre, un inmigrante alemán astuto. En la política, con una sorprendente victoria en los rounds finales ante el clan Clinton, luego de dejar atrás a los furibundos y retrógrados candidatos republicanos. En la farándula, donde ha recibido nocauts fulminantes de parte de Meryl Streep y Alec Baldwin. En esa división fue inclemente con la venezolana ex miss universo Alicia Machado, donde asomó su filón misógino. El tótem actoral Robert De Niro ha tenido unos diez rounds a su favor en la pelea con el magnate Trump. Recién afirmó el actor de “Taxi Driver” en la Universidad de Brown con sede en Rhode Island, al recibir el título honorífico en Bellas Artes (ataviado con toga y birrete): “Cuando ustedes iniciaron la universidad, el país era un inspirador y edificante drama. Ahora que se están graduando, se ha convertido en una trágica y estúpida comedia” (En clara referencia a la situación que viven los estadounidenses con el desacertado gobierno trumpista).

Trump, el magnate copete amarillo, recién pautó una pelea con un “heavy weigth” nacido en Detroit, la ciudad de los duros, el 3 de mayo de 1952: Joseph Tobin, quien es Cardenal muy cercano al Papa Francisco, y viene de tener una excelente pastoral en Indiana durante cuatro años. En la actualidad está en Nueva Jersey. En esas dos ciudades se abanderó en la defensa de los inmigrantes, de los relegados homosexuales, y ha enfrentado las “deportaciones al por mayor” que pretende establecer el presidente Trump.

Joseph Tobin goza de alto carisma y una brillante oratoria, a sus 65 años es muy activo: se levanta a las 5.00 de la mañana y reza cerca de una hora, luego va al gimnasio y levanta pesas. (Sobran los vídeos y fotografías que respaldan esa rutina). Luego se sirve un desayuno doble y comienza el recorrido como pastor incansable, hasta el final de la noche.

El escritor catalán Javier García Sánchez ha dicho de Donald Trump: “yo creo que Trump tiene más papeletas que el Papa Francisco de morir de un tiro, porque son intereses económicos, y el Papa Francisco es discurso, es palabra”. Por su lado, el actor Jhonny Deep, declaró: “Creo que él (Trump) necesita ayuda y, hay varios, y maravillosos sitios oscuros, a los que podría ir”. Aunque después se disculpó por decirlo. De tal manera que los augurios no son alentadores para el controversial presidente-potentado.

Pareciera que “el magnate copete amarillo” no tendrá un final feliz debido a los choques con el Congreso de su país, con el FBI, la CIA y con las comunidades islámicas, latinas y negras de los EEUU. Algunos apuestan a que transitará el mismo sendero que Richard Nixon en 1974. Otros más osados, se inclinan por el final de Abraham Lincoln en 1865.

El periodista y escritor Tony Schwartz, quien convivió un año con el opulento Trump mientras escribía su primera biografía “El arte de la negociación”, ha declarado: “La noticia no será su destitución, sino su renuncia”.

Joseph Tobin, el mayor de trece hermanos, recibe el respaldo de 1.200.000 feligreses católicos de Newark, Nueva Jersey. Y cada semana visita sus 22 iglesias, un archipiélago católico en territorio protestante. Allí, en Nueva Jersey, se habían registrado escándalos de pederastia en años anteriores, los que mancillaron el prestigio de esa Diócesis. Tobin, ya como arzobispo de Newark, declaró: “Las acciones ejecutivas no muestran a los Estados Unidos como una nación abierta y acogedora. Cerrar fronteras y construir muros, no son actos racionales. Las detenciones masivas y las deportaciones colectivas no ayudan a nadie; estas políticas inhumanas destruyen a familias y comunidades enteras”.

Su accionar como pastor de la iglesia católica en Norteamérica, tiene el respaldo del Papa Francisco, con quien tiene una larga amistad, y de quien recibió clases de español, uno de los cuatro idiomas que habla con fluidez.

El gigantesco padre Joseph Tobin desafió la prohibición del ex gobernador de Indiana Mike Pence (actual Vicepresidente de los EEUU) al recibir, proteger y representar a los refugiados sirios en ese estado en diciembre de 2016. Luego de este episodio donde demostró coraje y solidaridad, se convirtió en uno de los tres estadounidenses que fueron nombrados con el título de Cardenal en octubre de 2016.

Al recibir la noticia que el Papa le otorgaba el “capelo rojo cardenalicio”, emocionado expresó:

“Estoy sorprendido más allá de las palabras por la decisión del Santo Padre. Por favor, oren por mí”.

J.W. Tobin también sería el primer arzobispo de Newark en ocupar el puesto como miembro de una congregación religiosa, Los Redentoristas, que han sido reconocidos por su preocupación por los pobres, por las minorías étnicas y los marginados.

Mientras crecen las críticas al presidente número 45 de los EEUU por sus desaciertos, por sus acciones en contra de los inmigrantes, sus manejos oscuros con Rusia, y la posible obstrucción de la justicia; el Cardenal Tobin cobra mayor popularidad y crece su prestigio; y su imagen ahora es global.

Será una pelea interesante, ambos púgiles pesan más de 250 libras, con estaturas por encima de los 6.1 pies. Aunque Trump es más bocón, y le gusta pelear con mujeres. El retador Tobin se ve más sonreído y jovial, pero resulta demoledor cuando está en el ring.

León Magno Montiel

@leonmagnom

[email protected]