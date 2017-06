Junio 26, 2017 - 11:40 am

Una embarcación conocida como ‘El Almirante’ naufragó en la tarde de este domingo en aguas del embalse Peñol-Guatapé con por lo menos 150 personas a bordo, dejando seis personas muertas, una de ellas era Valentina Jaramillo, hija del dueño del barco, quince desaparecidas, además de 133 personas rescatadas con vida confirmó el Dapard.

“Hemos tenido información de seis personas fallecidas, tres que están en el hospital y tres que fueron rescatadas por los buzos”, confirmó el presidente Juan Manuel Santos en rueda de prensa en el Malecón de Guatapé, y dijo además que ningún niño murió en esta tragedia.

Las víctimas mortales fueron identificadas como María Hilda Idarraga, Edilma Barragán, Valentina Jaramillo, Lupe del Socorro Cantor Rodríguez, John Jairo Palacio Restrepo y Daniel Mora Ortiz, confirmó el Dapard. Una de las personas fallecidas identificada como Valentina Jaramillo sería la hija del dueño del barco Luis Jaramillo, que se desempeñaba como administradora de la embarcación.

Carlos Iván Márquez, director de Ungrd, indicó que las labores de búsqueda fueron suspendidas temporalmente por lluvias y tormenta eléctrica. “Hay una situación metereológica de tormentas y hay que tener mecanismos de precaución. Una vez se pueda hacer el trabajo sin riesgo de rayos se continúa”, indicó Márquez.

El primer mandatario agregó que a las 16 personas las están buscando los buzos. “Pero también es posible que cuando se hundió la embarcación muchísimas embarcaciones fueron a rescatar entonces pueden estar con las personas que los rescataron”.

Santos agregó que se está haciendo un proceso de información para determinar la cantidad real de personas desaparecidas. “Estamos pidiendo que nos reporten cualquier persona que haya sido rescatada por las embarcaciones que fueron a ayudar al rescate al Centro de Mando Unificado”, agregó el mandatario.

El jefe de Estado resaltó el trabajo de los rescatistas y confirmó que vendrán buzos adicionales de Cartagena para la búsqueda de los desaparecidos. “La temperatura del agua es muy fría y está muy oscuro, pero ellos podrán continuar toda la noche. Esperamos poder reportar buenas noticias y que aparezcan las personas que fueron rescatadas por terceros”, aseguró Santos.

El mandatario indicó que la embarcación tenía un cupo mayor al número de personas. “No fue por sobrecupo. La forma como se hundió de un momento a otro y muy rápido, de repente, nos deja con un gran interrogante que la armada nacional que es experta en investigar ese tipo de cosas ya están enviando los expertos para que mañana la investigación nos diga qué fue lo que pasó”, sostuvo Santos.

El primer mandatario explicó que los buzos hacen por intervalos de 20 minutos el rescate de las personas, es decir que un grupo desciende mientras la otra espera. “En el sitio hay por lo menos 25 buzos, pero llegarán más”, indicó Santos.

“Estamos con las familias, venimos a acompañarlas en este momento de dolor. Y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para rescatarlas”, concluyó Santos.

Por su parte, la Superintendencia de Transporte anunció a través de su cuenta de Twitter que liderará las investigaciones sobre el accidente de la embarcación “El Almirante” que naufragó en la tarde de este domingo con 170 personas a bordo en Guatapé.

La directora operativa del Dapard, Margarita María Moncada Zapata, había confirmado nueve víctimas mortales que fueron desmentidas por Santos.

El Puesto de Mando Unificado confirmó que 24 personas fueron atendidas en hospitales, tres fallecidos en el hospital de Guatapé, un paciente remitido hacia Rionegro por la gravedad de lesiones, siete que ya fueron dados de alta del hospital del municipio y 13 que están en observación.

“En este momento en el hospital de Guatapé hemos atendido 24 pacientes de los cuales tres fallecieron, se les hicieron todas las maniobras para reanimarlos pero no hubo la posibilidad de mantenerlos con vida. Igualmente un paciente requirió traslado al municipio de Rionegro con una condición complicada pero que no afecta su condición de vida. Siete pacientes fueron dados de alta y quedan 13 pacientes de los cuales 1 tiene un trauma toráxico cerrado que requiere una mayor observación y no lo hemos remitido por la dificultad en la vía y no queremos montarlo en el helicóptero por el riesgo que puede tener transportarlo de manera aérea y los otros 12 pacientes tienen heridas leves, crisis nerviosa y están en observación”, confirmó Carlos Mario Montoya, secretario de Salud de Antioquia.

Así mismo, se confirmó en el hospital de Guatapé que la única extranjera que sobrevivió a la tragedia es una ciudadana belga que tenía crisis nerviosa y que fue atendida por galenos en ese centro asistencial.

El incidente ocurrió a las 2:30 de la tarde al frente del Malecón. Según indican testigos del hecho el barco emitió un sonido como si se quebrara y comenzó a hundirse, en un proceso que demoró aproximadamente 15 minutos.

EL RELATO DE SOBREVIVIENTES

Nora Raquel Pérez una de las sobrevivientes de la tragedia le confirmó a EL COLOMBIANO que el barco había salido hacia 5 minutos desde el muelle del malecón. Ella estaba junto a su primo en el segundo piso de El Almirante y cuando el barco se comenzó a hundir el capitán les dijo a todos los ocupantes que se movieran a un lado de la embarcación, luego al otro y por último adelante, cuando el barco se hundió.

Nora Raquel dice que el capitán fue el primero en lanzarse del Almirante a las aguas de la represa y les pidió a todos que se lanzarán. El primo de ella rompió el vidrio de la embarcación y se lanzaron al agua. “Yo no sabía nadar y no sé cómo floté”, afirmó Pérez.

La mujer sobreviviente de esta tragedia hacía parte un paseo de dos familias del barrio El Paraíso de Bello que querían conocer la represa de Guatape. Según afirmó Nora Raquel los organismos de socorro se demoraron mucho en llegar y ahora ella se encuentra en el refugio de rescatados donde espera que sus familiares le lleven ropa seca. “Tengo hipotermia y estoy esperando a mis familiares”, indicó Nora Raquel, que denunció que al capitán del barco no lo volvieron a ver.

Éder Tobón, otro sobreviviente afirmó que al barco se le fue la luz antes de sonar la alarma. “Comenzamos a escuchar un sonido muy fuerte al lado de la tienda y el baño de los hombres. Una de las muchachas que estaba atendiendo en la tienda se asomó y empezó a gritar y el agua comenzó a entrarse toda de una. La gente no dejaba que subiéramos a los niveles de arriba y a mí me tocó coger dos niños y esperar que el barco se hundiera”, relató Tobón.

Los sobrevivientes afirman que había pocos salvavidas. “El barco se hundió y cuando yo salí ya había mucha gente con icopores, las lanchas llegaron y las personas que estaban en el tercer y cuarto piso les quedó más fácil porque las lanchas estaban alrededor. La cabina de los salvavidas estaba en la mitad del segundo piso. Yo fui con un joven a romperla pero solo pude coger mi icopor”, afirmó Tobón que agregó que los icopores se rompían muy fácil.

“Fue horrible, muy poca seguridad y malas condiciones”, indicó otra sobreviviente identificada como Ana Milena García. “Ese barco ya se había dañado anteriormente y había mucha gente para un barco que no estaba en condiciones”, aseguró Tobón, hecho en el que falleció Valentina Jaramillo, hija del dueño del barco, Luis Jaramillo, que se desempeñaba como administradora de la embarcación.

