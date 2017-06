“Un texto es un ser vivo”, Carlo Maglione de El Emporio del Libro

Junio 3, 2017 - 10:12 am

“Un texto es un ser vivo. Transmite el pensamiento de quien los escribió. Cuando está cerrado es como si estuviera dormido, cuando un lector lo abre despierta y transmiten su sabiduría”, así se expresa Carlo Maglione, el fundador y dueño del Emporio del Libro, un local de venta y compra de textos usados en Maracaibo que ayer cumplió 34 años de erigido y que está de fiesta hasta el próximo domingo con venta de libros y antigüedades.

La particular librería no llama la atención a primera vista para quienes transitan por la calle 67 (Cecilio Acosta) de la capital zuliana y nunca han entrado, para los que sí solo al pasar la puerta pueden respirar hojas, tinta, libros y mucha historia acumulados en estantes de tal manera que llegan a intimidar.

“El comienzo, sin duda, fue desde mi niñez. No tenía hermanos, pero mi padre era un gran lector y en mi casa había una pared completa llena de libros. Así que de algún modo esa biblioteca se convirtió en mi más cercana compañía desde pequeño. Recuerdo que el primer ejemplar que leí fue ‘Sandokán, el tigre de Malasia’ de Emilio Salgari a los 8 años. La lectura me fascinó”, cuenta.

En 1979, Carlo decidió que no quería ser empleado de nadie y montó en la plaza Baralt una mesa con libros usados. “Reuní un dinero y alquilé este local por seis meses. En el primer momento no pensé que llegara a trascender tanto, pero al tercer mes comenzó a entrar algo. Le puse ‘emporio’ que significa algo que crece”, relata.

Su barba, sus ojos claros y su contextura robusta lo han caracterizado toda la vida. Es sin duda un bohemio. Cuenta que quería estudiar Ingeniería de Sistemas, pero abandonó la carrera llamado por su verdadera vocación: su afición a las letras impresas, amor que comparte con la pintura y la fotografía.

Carlo se reconoce neurótico, de memoria selectiva y de carácter fuerte. Cuenta que su esposa, Yasnaia Quiñonez de Maglione un día le regaló una especie de cofre o envase y le dijo: “Toma, para que guardes ese genio de mierda que tienes”.

Sin embargo, sus ojos se enternecen al ver a Misha, su gata. Y su carácter tampoco impide que esté rodeado de amigos. Su librería es frecuentemente visitada por fieles camaradas, entre ellos poetas, pintores, profesores, todos amantes de la lectura. Además de atender a unas 20 o 30 personas en días normales que llegan a buscar, vender o simplemente conversar cobre literatura en el Emporio del Libro.

“Por mi memoria selectiva a veces no recuerdo una cara, eso ha hecho que algunas personas me odien y no me facilita la vida. A veces recuerdo más el nombre de un libro que el rostro de una persona. Los textos vienen de muchas partes: estudiantes que se cambian de carrera, lectores a los que ya no les interesa o gente que fallece. Una vez me tocó ir a una casa donde la señora vendía una biblioteca completa. Cuando me fijé el fallecido era mi cliente y muchos de los libros yo se los había vendido. Esa es una parte triste del negocio”, confiesa.

El valor monetario de un ejemplar puede considerarse por su estado, el tipo de edición, el año y el encuadernamiento.

A pesar de su amor por la lectura, Carlo reconoce que hay libros que no lee: “Lo único bueno que le veo a los textos de autoayuda es que me generan dinero. No leo nada de ingeniería de sistemas y los tomos de Derecho creo que solo le interesan a quienes estudian o ejercen esa profesión”, señala.

Hay ejemplares que lo enamoran al punto de no querer venderlos una vez que llegan a sus manos: “Tengo una edición aniversaria de ‘Cien años de soledad” que es solo mía y la leo una vez al año, entre otros”.

Su intercambio de libros pasa la frontera, a través de internet tiene clientes, incluso de otros países. En su librería un ejemplar puede costar desde 500 bolívares y hace poco vendió una colección de las obras completas de Shakespeare, empastadas en cuero y de 1817 en Bs. 50 mil.

Su esposa Yasnaia, comparte con Carlo el amor por los libros y por las antigüedades. En esta edición aniversaria del “Emporio” de 60 metros cuadrados de libros, también se exponen objetos añejos como cofres, vasijas, lámparas, espejos, campanas, regaderas, teléfonos, botellas, objetos de bronce, cuero, madera cristal y sobre todo mucha historia.

“De la exposición de antigüedades sabe más mi esposa. Yo sé más de libros y como digo por eso considero que son seres vivos. Son hechos de árboles, de materia orgánica. Los libros también se enferman, pueden sufrir de hongos, parásitos y humedad; y hay que curarlos. A pesar de la llegada de internet, hay muchos que necesitan el libro impreso, oler sus hojas y palparlas. Un día en una entrevista que me hicieron alguien escribió que yo era el último librero de la ciudad y a veces creo que es verdad. A veces pienso que cuando ya yo no esté todo esto se irá al carajo”, reflexiona Carlos Maglione sobre El Emporio del Libro.

Maidolis Ramones Servet

Fotos Mysol Fuentes

Noticia al Día