¡Un semental! La historia del médico holandés que inseminó con su semen a cientos de mujeres

Junio 10, 2017 - 7:07 pm

Médico, donante de esperma, padre, esposo y el rey del ego. Esa es la fama que tiene Jan Karbaat, durante décadas director de una clínica de fecundación asistida y el hombre que inseminó a medio país con sus propios gametos. Estaba encantado de conocerse. Se consideraba “inteligente” y “listo”, y por eso, por el bien de la humanidad, decidió a finales de los años 80 que iba a abrir su propia clínica de inseminación artificial, con él como principal proveedor de la materia prima. “Yo lo veía como un regalo a esas mujeres”, se reafirmó en sus donaciones generalizadas.

Tres décadas después, Joey Hoofdman empezó a hacer preguntas incómodas en su casa porque le extrañaba que físicamente fuese totalmente diferente a su padre de toda la vida. Siempre sospechó de que algo iba mal, confesó en una entrevista con EL MUNDO. El pasado 23 de marzo, su madre decidió decirle la verdad: cuando era joven, acudió a una clínica de reproducción asistida en Barendrecht (Holanda) porque no había podido quedarse embarazada de forma natural. Su padre biológico es un donante de esperma, supuestamente anónimo. “Entonces fue cuando empecé a investigar, leer y me encontré con la polémica clínica dirigida por un sospechoso director que utilizaba su propio semen para llenar el déficit de donaciones en ese centro”, reconoce.

Cuando Joey vio una foto de un Karbaat treintañero, se llevó el susto de su vida. “Estaba totalmente en shock. Me sorprendió la semejanza con ese joven médico. Se parecía mucho a mí. Se la enseñé a todos mis amigos y cuando les preguntaba, todos afirmaban que era yo el de la foto, cuando era Karbaat”, dice. La foto se había tomado en el 1959 en Surinam, donde el retratado se encontraba sirviendo en el Ejército como médico. Una década después, el doctor Karbaat volvió de la Guayana Neerlandesa a los Países Bajos para dirigir durante 15 años el Hospital del Sur, en Rotterdam. Su trabajo en el servicio público terminó cuando compró la clínica Bijdorp, en 1973. Era el proyecto de sus sueños. Contrató a 15 especialistas y dirigió tratamientos durante décadas para inseminar a las mujeres que acudían pidiendo su ayuda para quedarse embarazadas.

Y Karbaat los ayudó. Su clínica dejó embarazadas a más de 6.000 mujeres. Lo que no se sabe es de quién. Como Joey, hay al menos un grupo de 400 personas, nacidas por inseminación artificial en Bijdorp, que buscan a su padre biológico. Podría ser el mismo hombre que inseminó a miles de mujeres usando su semen, o mezclándolo con el donado por diferentes hombres porque “el resultado era más efectivo”, decía.

Quienes ahora quieren saber la verdad sienten que el médico “engañó” a sus madres. Por supuesto, no les decía que el esperma era suyo propio, pero tampoco está claro que debiera haberlo hecho: en 1994, el Tribunal Supremo de Países Bajos estableció por primera vez el derecho de los hijos a conocer la identidad de su padre biológico, y sólo a partir del año 2000 Holanda instauró una ley que prohibía las donaciones anónimas. Desde 1992 está en vigor una norma que impide seguir usando esperma del mismo donante después de haber conseguido engendrar a 25 hijos.

Al principio, Karbaat intentó negar las sospechas: “Me extirparon la próstata hace mucho tiempo, no puedo ni siquiera donar esperma”, afirmó a finales del año pasado en una primera entrevista. El 11 de abril pasado falleció de forma repentina, con el escándalo ya desatado, y dejando abiertas muchas cuestiones sobre su clínica, pero también un testamento en el que expone su negativa a que se emplee su pelo, su cepillo de dientes o su sangre para hacer comparaciones de ADN con los interesados en saber si él es su padre. Antes de morir dio una entrevista en la que ironizaba sobre sus víctimas. “Son mujeres frustradas que no están contentas con el resultado. He decidido estar por encima de eso y reírme de cada una de las quejas”, explicó.

De momento hay 22 personas que han confirmado que su ADN es el mismo que el de uno de los hijos legales de Karbaat. Son descendientes del mismo padre. La cifra asciende cada vez que la polémica aparece en la prensa. En 2011, el médico le reconoció a uno de sus supuestos hijos que hay “al menos 60 hijos” nacidos de su propio esperma que tendrían hoy entre 18 y 40 años.

Joey nunca lo pudo conocer. El 1 de abril lo intentó. “Quise saber cómo es mi posible padre biológico. Fui a su casa y me encontré con su mujer, Rita, en la calle. Fue un encuentro muy extraño. No me dejó verle, así que me tuve que ir. Karbaat murió 10 días después y nunca lo pude ver en persona. Fue todo muy accidentado”, lamenta Joey. De los dos hijos oficiales de Karbaat tampoco tiene noticias. Ellos saben de su existencia, pero nunca han intentado acercarse a él. “Tampoco estoy seguro de si a mí me gustaría saber algo de los hijos de unas prácticas no éticas de mi padre”, intenta justificar este joven.

Su padre, por facebook

La que sí llegó a conocer al misterioso médico es Moniek Wassenar, de 36 años. Una desconocida le escribió un mensaje en Facebook alertándole de que Karbaat era su padre. Nunca pudo rastrear al remitente. Pero buscó la dirección del viejo médico y se acercó hasta su casa. “Cuando fui allí, me encontré con un hombre mayor, que me invitó a un té y estuvo una hora charlando amablemente conmigo. Me pidió que le mostrara mis manos. Al ver que son grandes, como las suyas, me dijo que yo podía ser su hija”, rememora la mujer.

“Desagradable”, “Engreído”

Moniek no estaba muy cómoda. Le pareció que Karbaat era un hombre “desagradable” y “engreído”. Le pidió que se hiciera una prueba de ADN para saber si son padre e hija. La respuesta de él, dice, fue: “¿Para qué quieres saber eso? ¿Para venirte a las cenas de Navidad de la familia?”. Se negó a cooperar, especialmente al enterarse de que había más personas interesadas en comprobar su paternidad. Antes de que Moniek abandonara la casa, este doctor, ya jubilado y según él, “con la próstata extirpada”, le dijo que lo había hecho “por el bien de la humanidad” y reconoció que habrá al menos unos 60 pequeños Karbaat por Holanda.

Una de las mujeres a las que inseminó Karbaat en su clínica es Tanja, y ella piensa que ese médico es padre de su hijo. Tras dos años de intentos infructuosos, “de repente me dijo que ahora seguro que estaba embarazada. Nunca me dijeron eso inmediatamente después de la inseminación. Eso me hace dudar ahora”, asegura. Se terminó de convencer cuando vio en televisión una foto del médico.

Karbaat estudió Medicina en la Universidad de Leiden, en el sur del país, y se especializó en medicina tropical en Ámsterdam. En 1973 adquirió la clínica de donación de esperma Bijdorp, que también suministraba semen a otros centros de reproducción del país. Bijdorp cerró sus puertas en 2009 por orden de la Inspección del Ministerio holandés de Sanidad, tras varias denuncias por irregularidades. En 2015, una comisión del Gobierno holandés advirtió de que los documentos con los datos de los donantes eran tal caos que resultaba imposible identificar a los donantes.

Pero no por mucho tiempo. Un juez holandés ha decidido ahora autorizar todas las pruebas necesarias para que quienes sospechen de que Karbaat es su padre, lo sepan, a pesar del testamento y en contra de la negativa de su viuda. La sentencia judicial responde a la demanda de un grupo de 22 personas que exige pruebas de ADN para conocer la identidad de su padre biológico. El proceso será secreto. Se realizarán las pruebas bajo supervisión de un notario y sólo se comunicará el resultado a los afectados cuando el propio tribunal lo decida.

Algunos esperan con los dedos cruzados el resultado. “Mi madre está todavía conmocionada y perdida”, dice Joey. Sobre su posible padre, no sabe bien qué decir. “Es difícil tener una opinión sobre un hombre que no conozco, pero es muy poco ético mezclar su propio semen con otros y dárselo a mujeres por el simple hecho de que quieren tener hijos. No hay justificación a lo que hizo”, lamenta.

Pero los hijos de Karbaat no son los únicos. En la última semana de mayo saltó a la prensa el caso del banco de esperma del hospital de Rijnstate en la ciudad holandesa de Arnhem, que había usado el esperma de 15 donantes muchas más veces que las 25 permitidas.

Estos 15 ciudadanos son ahora padres de un total de 548 hijos de 369 mujeres. Es decir, cada hombre engendró una media de 36 hijos, y uno de ellos incluso a 50, según ha publicado el diario Volkskrant, que cita fuentes oficiales. El fallo se descubrió en 2014 pero se ha mantenido en secreto hasta ahora.

El hospital informó a los donantes, pero no a las madres ni a los hijos “para evitar daños innecesarios”.

El Mundo es