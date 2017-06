Junio 14, 2017 - 5:00 am

“El viernes desperté ya a las seis. Era comprensible, pues fue el día de mi cumpleaños… Después de las siete fui al dormitorio de mis padres y, enseguida, con ellos al salón para encontrar y desenvolver mis regalos. A ti, mi diario, te vi en primer lugar, y sin duda fuiste mi mejor regalo”, así un día como hoy comenzó la niña judía Ana Frank escribió en el diario más famoso de la literatura universal

Era un domingo, 14 de junio de 1942. Annelies Marie Frank, conocida en español como Ana Frank, había recibido el diario, dos días atrás, de regalo por su cumpleaños número 13. No era un diario como tal. Era un libro de autógrafos. Un pequeño cuaderno que ella le había pedido a su padre en una vitrina unos días antes. Estaba empastado en tela de cuadros rojos con una pequeña cerradura en el frente.

La adolescente era de origen judío y vivía en Alemania en la época antisemita de Adolfo Hitler. La pequeña sin saberlo escribió el drama de su familia y el de muchos judíos. Su pequeño cuaderno pasó a la historia como una de las obras literarias de obligada lectura: El diario de Ana Frank.

A falta de una “amiga del alma”, según Ana, le escribía a su diario como si estuviera dirigiéndose a un confidente y lo llamaba “Querida Kitty”.

Los primeros escritos muestran los cambios que va implantando el dominio Nazi. Escribió acerca de las estrellas que todos los judíos estaban obligados a portar en público. También algunas de las restricciones y persecuciones impuestas en la vida cotidiana.

En el cuaderno de Ana pasó a diario y luego a libro. Dejó constancia de los casi dos años y medio ocultándose, con su familia y cuatro personas más, de los nazis en Ámsterdam (Países Bajos) durante la Segunda Guerra Mundial.

El ático o “anexo secreto”, como lo llamó en su diario, estaba en un viejo edificio. Allí vivieron durante la ocupación alemana. Desde el 9 de julio de 1942 hasta el 4 de agosto de 1944, cuando fueron capturados.

Había exactamente ocho personas: sus padres, Otto y Edith Frank; ella y su hermana mayor Margot; Fritz Pfeffer, un dentista judío, y la familia van Pels, formada por Hermann y Auguste Van Pels y el hijo de ambos, Peter.

Ana escribió en el diario sus alegrías, miedos, conflictos y deseos de ser una gran escritora.

“Ya no puedo soportarlo: cuando se ocupan demasiado de mí, primero me vuelvo áspera, luego triste, revertiendo mi corazón una vez más con el fin de mostrar la parte mala y ocultar la parte buena, y sigo buscando la manera de llegar a ser la que tanto querría ser, lo que yo sería capaz de ser, si… no hubiera otras personas en el mundo. Tuya, ANA”, éste es el último párrafo que pudo escribir la niña judía.

El único sobreviviente del Holocausto fue Otto Frank. Ana fue enviada al campo de concentración de Auschwitz. Y, más tarde al de Bergen-Belsen. Murió de tifus en marzo de 1945.

En 1947 Otto publicó el diario de Ana Frank bajo el título La casa de atrás (en neerlandés, Het Achterhuis).

“¡Qué maravilloso es que nadie tenga que esperar un instante antes de comenzar a mejorar el mundo”, es una de las cientos de frases que la niña judía Ana Frank escribió en el diario más famoso de la literatura universal. El Diario de Ana Frank en 70 idiomas y se han vendido más de 30 millones de ejemplares.

Maidolis Ramones Servet

Noticia al Día