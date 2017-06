Junio 14, 2017 - 8:04 pm

Este miércoles la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró inadmisible el recurso de nulidad por inconstitucionalidad ejercido por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, contra la designación de 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, nombrados el 23 de diciembre de 2015 por la Asamblea Nacional.

El TSJ indicó en la sentencia número 614 que no procedía el recurso contra el acuerdo emanado de la Asamblea Nacional el 23 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.816 de la misma fecha.

Igualmente dictaminó en dicha sentencia: “CUALQUIER COMISIÓN U OTRO ARTIFICIO O ACCIÓN QUE TENGA EL OBJETO DE ANULAR LA DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS, SUBVIERTE EL PROCEDIMIENTO CONSTITUCIONAL PARA LA REMOCIÓN DE MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA Y, POR LO TANTO, ES ÍRRITO Y NULO DE TODA NULIDAD y carente de validez, existencia y eficacia jurídica; y quienes participen en ellos están sujetos a la responsabilidad penal, civil y administrativa que corresponda”.

La fiscal general informó el lunes que había decidido impugnar el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y pedir la nulidad de los actos de la Asamblea Nacional donde seleccionaron a dichos magistrados. Ortega Díaz declaró que, en ese entonces, no firmó el acta de designación ni la del secretario del Consejo Moral Republicano debido a que el proceso estaba viciado.

“Si los magistrados involucrados en la demanda no se inhiben yo los recuso de pleno derecho. No fue fácil para mi acceder a las actas de la designación de magistrados, ese proceso estaba viciado. Dije eso está mal hecho y no voy a firmar”, aseveró la fiscal Luisa Ortega Díaz.

Declaran inadmisible el recurso de nulidad de la Fiscal General de la República contra el acto de designación de Magistrados del TSJ pic.twitter.com/OuARQvkUxI — TSJ Venezuela (@TSJ_Venezuela) 14 de junio de 2017

Noticia al Día