Las teclas blancas y negras del piano extrañan a Ray Charles: Van 13 años de ausencia (Video)

Junio 10, 2017 - 6:56 am

Ray Charles Robinson (23 de septiembre de 1930-10 de junio de 2004), mejor conocido como Ray Charles, fue un cantante, saxofonista y pianista de soul, R&B yjazz, ciego desde la infancia.

Charles nació en Albany, Georgia. Comenzó a perder la vista entre los 5 y 10 años de edad, cuando quedó ciego completamente, aparentemente a causa de unglaucoma, de acuerdo a la evaluación de los oftalmólogos de la época. Cuando todavía era un niño su familia se mudó a una comunidad de muy pocos recursos en Greenville, Florida, donde comenzó a mostrar su interés por la música. Desde 1937 y hasta 1945 tomó clases en la Escuela de Sordos y Ciegos de la Florida, en la ciudad de San Agustín donde comenzó a desarrollar sus habilidades musicales. Aunque lo que más aprendía en la escuela era música clásica, Charles mostró un interés por el jazz y el blues cuando escuchaba la radio. A finales de la década de los cuarenta, Ray Charles Robinson consigue colocar un disco en las listas de su país, y en 1951 obtiene su primer top ten, gracias a «Baby, Let Me Hold Your Hand». Fue criticado por cantar canciones góspel con letras populares, aunque hay una gran tradición al poner letras religiosas a canciones y viceversa. Thomas A. Dorsey, uno de los fundadores de la música góspel, que también tuvo una carrera significativa en la música popular. Solomon Burke y Little Richard incluso se movieron entre los dos estilos.

Falleció a la edad de 73 años, el 10 de junio de 2004 en su casa de California. Sus restos se encuentran en el Cementerio Inglewood Park de Los Ángeles, California.

Wikipedia