Trabajadores del Inces discutieron las 15 preguntas más relevantes sobre la ANC

Junio 2, 2017 - 2:50 pm

Aproximadamente 150 trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) en Maracaibo discutieron las 15 preguntas y respuestas más relevantes sobre la Asamblea Nacional Constituyente, (ANC) proceso convocado por el presidente Maduro con la finalidad establecer un nuevo orden jurídico que permita lograr la paz entre todos los sectores.

Esta actividad fue organizada por el Sindicato Nacional del Consejo de Trabajadores Socialistas (Sincontras) del Inces, y se realizó en el auditorio de la sede administrativa de la institución. Asistieron, los obreros, maestros técnicos productivos, promotores técnicos productivos, empleados contratados y fijos. Las palabras de apertura estuvieron a cargo del gerente regional del Inces en el Zulia, José Coronel.

El foro: La Asamblea Constituyente fue dirigido por el docente y formador del Ministerio de poder popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, Álvaro Barros, quien explicó una a una las 15 preguntas que todo venezolano (a) se está ha planteado con relación a esta nueva fase de la democracia protagónica.

Durante su alocución definió lo qué es el Poder Constituyente, qué es la ANC, quién la convoca y cómo se eligen sus miembros, entre otras interrogantes. Recalcó además que el Presidente Maduro tiene el derecho de convocar una ANC porque así lo establece el artículo 348 de la Constitución y no es necesario que lo someta a referendo consultivo. Así mismo, dijo que el pueblo elegirá a sus constituyentistas por municipios y sectores, además agregó que todos tienen el derecho de postularse a ser miembros de este proceso aunque no pertenezcan a ningún partido político.

Para Sol María Ríos, docente del Inces, “el foro fue excelente porque aclaró muchas dudas sobre el proceso constituyente. Con la información recibida no cabe duda que este proceso profundiza la participación del pueblo. Todos podemos participar con nuestras propuestas”. A juicio, de Wilmer Mosquera, trabajador de la División de Servicios de Mantenimiento del Inces, “la constituyente es la oportunidad de todos los venezolanos para expresar los cambios que requiere el país, pero de una forma democrática y no con violencia como lo hace la oposición”.

Aunado a esta actividad, Sincontras redactó, en días anteriores, un manifiesto en apoyo a la ANC en el cual expresó su apoyo irrestricto a los 9 objetivos propuestos por el presidente Maduro para la Constituyente, entre los cuales están: “la constitucionalización de todas las Misiones y Grandes Misiones, de las comunas y consejos comunales, la ampliación del sistema económico venezolano para dejar instalado un sistema post petrolero, el cual tiene que ser productivo, diversificado, mixto, integrador … y la Defensa de la soberanía nacional, entre otros”.

59 maestros del Inces firmaron su contrato laboral en el Zulia

Gracias a la gestión del presidente del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces), Wuikelman Ángel Paredes, 59 maestros técnicos productivos fueron contratados a tiempo completo por la institución en Maracaibo.

Con esta acción, la institución está cumpliendo con el mandato del Presidente Maduro quien ordenó acabar con la tercerización en las entidades de trabajo públicas y privadas. “Estos compañeros se les ha reconocido su trabajo y dedicación a la enseñanza. Esto es justicia social, tenemos maestros con más de 30 años de servicios y nunca habían sido contratados, siempre trabajaron por horas”, expresó el gerente regional del Inces en el Zulia, José Coronel.

Estos nuevos trabajadores del Inces gozarán de todos los derechos contemplados por la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y las Trabajadoras y los establecidos por la Convención colectiva.

Con estos nuevos maestros contratados, la cifra asciende a 79. Aún existen maestros contratados por hora, pero es importante reconocer que “el Inces y el Gobierno está haciendo un esfuerzo para garantizarle un trabajo digno al resto de los docentes que nos acompañan en esta noble labor. Poco a poco, serán incluidos, porque el Presidente del Inces se trazó como meta acabar con la tercerización”, acotó Julio Rincón, jefe de Talento Humanos de la institución.

Expresó emocionado, Marcos Camacho con 12 años impartiendo conocimientos: “Gracias a Dios y al Gobierno Bolivariano se hizo justicia social con nosotros”. Por su parte, Doris Vélez, maestra con 7 años de servicio, agradeció esta oportunidad que le brinda la institución. “Siempre esperé este momento. Nunca me desanime porque me enfoqué en ver los frutos que me dejaba el compartir mis saberes con otros. No solo pensé en los beneficios para mí, y ese desprendimiento de lo material me lo enseñó, Hugo Chávez Frías”.

Para finalizar, Leocit Díaz, maestra con 35 años ejerciendo la docencia en la institución, indicó: “pensaba que a mi edad no me iban a contratar, pero gracias a Dios la institución hizo justicia social. Muchos de los maestros (as) que hoy imparten clases fueron formados por mí, eso para mí es un orgullo”.

Nota de Prensa