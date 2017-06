Togüito, el superbebé protector de los animales maltratados 29: Tifo, la hicotea transporte escolar (Cuento infantil, Alberto Morán)

Junio 2, 2017 - 5:06 am

Tifo, la hicotea transporte escolar

Benjamín aún somnoliento se bañó, se colocó el uniforme (chemise y pantalón azul), tomó su morral con los libros y los cuadernos y salió al patio donde lo esperaba Tifo, una hicotea que todos los días lo llevaba a la escuelita del pueblito Flor de Cactus.

El niño se levantaba temprano, la hicotea caminaba despacio y no quería llegar retrasado a la escuela. Esa madrugada, se despidió como de costumbre: dándole un beso a la mamá y al papá, para subir a la mascota de la familia que comenzó su lento andar.

El escolar y el animalito marchaban desprevenidos cuando vieron venir a Togüito, el superbebé protector de los animales maltratados, cabalgando a Saltarín, el superchivito blanco más veloz de la sierra.

-Seguro que van a salvar una mascotica –comentó Benjamín maravillado viendo perder en la distancia al superhéroe.

-Togüito es un ejemplo de cómo se deben cuidar y querer los animales –dijo Tifo.

Y hablando del amor que adultos y niños les deben tener a las mascotas, llegaron a la escuela, Benjamín bajó de la hicotea, entró al colegio y Tifo se dispuso a esperarlo debajo de la mata de mamón, donde lo esperaba siempre para traerlo de regreso.

Al mediodía, Benjamín salió de clase. Se paró sobre el caparazón de colores de la hicotea y arrancó con la misma parsimonia que llegó.

Por el camino, se adentraron al monte y llegaron a un cardón para tomar unas lefarias. Comiéndose los frutos de la espinoso cactus, Benjamín y Tifo continuaron el viaje, más adelante, vieron una mata alta esterada de nísperos maduros. Se acercaron, pero no pudieron tomar ninguno del suelo, estaban rotos, caían y se estallaban.

-Voy a coger los de arriba –dijo Benjamín.

-Ten cuidado –dijo Tifo.

Benjamín subió y, en el copo del árbol, tomaba los nísperos y los metía en el morral con el cuidado de no ensuciar los cuadernos y los libros; algunos frutos le quedaban distantes y tenía que estirar los brazos y su cuerpo para alcanzarlos, en esos intentos resbaló. Benjamín rodó y comenzó a lanzar manotazos hasta lograr detener su caída agarrándose duro de una rama, pero quedó casi colgando en una situación sumamente peligrosa, si se soltaba, se desplomaba.

-¡Auxilio, auxilio! –gritaba Benjamín asustado.

Tifo caminó con su característica lentitud al tronco de la mata de níspero y miró hacia arriba, lo hizo por el desespero de salvar a su amiguito, pero las hicoteas están impedidas de trepar alguna altura.

-¡Sálvame Tifo, sálvame! –gritaba Benjamín.

-Ya vengo –dijo la hicotea y regresó llorando a la vía-. Sabía que tardaría mucho en llegar donde los padres de Benjamín para avisarles, el niño se podía desplomar, era probable que no resistiera esperar todo ese tiempo; en esa angustia, vio venir al chivito Saltarín.

-¿Por qué lloras? –le preguntó Saltarín.

-Porque mi amiguito Benjamín está enredado en el copo de una mata de níspero, y de un momento a otro, cae como fruta madura. Saltarín miró el árbol y vio guindando al chico.

-Ya vengo –dijo el chivito saliendo a toda velocidad.

Saltarín llegó a casa de Togüito, se asomó al cuarto del niño y le dijo: “Vámonos urgente, por el camino te cuento”. Y el bebé, sin decir nada, tomó rapidito el cubrecama de su colchoncito, lo enrolló en forma de cuerda, la lanzó del lado afuera de la cunita para descender, y montando a Saltarín se dirigió a la montaña.

Togüito entró a la supercueva secreta y enseguida salió convertido en el superbebé protector de los animales maltratados. De supercapa y cabalgando al superchivito, lanzó su grito justiciero con el puñito derecho en alto: “¡Santooosss Caramelooosss!”, y continuó de superpañal desechable, con el supergorrito hundido en forma de careta, los superbotines de algodón, el superchupón escudo atado al bracito izquierdo y armado de las superespinas de cardón.

El superhéroe llegó al sector donde Benjamín estaba colgado de la mata y vio la hicotea en medio de la vía, a Tifo no le importaba nada, creía que ya nadie vendría a rescatar a su amiguito.

Un camión a toda máquina venía hacia él. “¡Cuidado!, gritó Togüito; Tifo ni siquiera se movió, no quería seguir viviendo si a Benjamín le ocurría algo. El camión sonó el pito, lo sonó y lo sonó y Tifo no se quitaba. El vehículo ya no tenía tiempo de esquivarlo, el chofer sin poder hacer nada, cerró los ojos abismado con la certeza de que le pasaría por encima, cuando surgió un manotazo de Togüito que descolgado hacia un lado de Saltarín a toda marcha, extendió el brazo, lo agarró y lo sacó de la vía con el mismo viaje.

El superhéroe siguió a la mata de níspero y la trepó con una soga al hombro, la amarró a una rama fuerte, alcanzó a Benjamín y descendió por la cuerda con el escolar sujetado a su espalda.

Fuera de peligro el pequeño, los cuatro se comieron los nísperos que recogió Benjamín y se marcharon. Togüito llegó a la supercueva secreta, entró y salió a su casa de cocoliso convertido en un niño indefenso, sin que nadie supiera que era el superbebé protector de los animales maltratados

Sus padres, María Teresa y Sebastián, llegaron con la compra de la comida, él acomodó los víveres en la cocina, ella siguió al cuarto a ver a su hijo y tomándolo en los brazos, lo beso en los cachetes y le dijo: “vamos a bañarte, que estás puro níspero”.

Composición gráfica: José Manuel Pernía – Euglys Parra