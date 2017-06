Tiroteos en Parlamento y mausoleo del imán Jomeini, en Teherán (Video)

Junio 7, 2017 - 5:12 am

Dos tiroteos se registraron este miércoles en Teherán, uno en la sede del Parlamento iraní y otro, en el mausoleo del imán Jomeini, en el sur de Teherán.

Medios locales informaron este miércoles de sendos tiroteos en la Asamblea Consultiva Islámcia de Irán (Parlamento) y en el mausoleo del imán Jomeini en el sur de Teherán.

Al menos siete personas fallecieron y otras tres resultaron heridas luego de que cuatro hombres armados irrumpieran en ese recinto, donde se estaba celebrando un pleno, y abrieron fuego contra los guardias de seguridad.

No se ha confirmado la toma de rehenes en el Parlamento.

Por su parte, la agencia ISNA informó que varias personas resultaron heridas en otro tiroteo en el mausoleo del imán Jomeini en el sur de Teherán.

Agregó que uno de los atacantes activó un cinturón explosivo.

Como medida de seguridad, cerraron la estación del metro del mausoleo.

People gather outside Iran Parliament in central Tehran after the shooting incident pic.twitter.com/AfOLr8RfIj – @PressTV

— Shawn McKenzie (@SMcK17) 7 de junio de 2017