Junio 23, 2017 - 10:17 am

El seleccionador de Portugal Fernando Santos señaló que este sábado rotará futbolistas ante Nueva Zelanda “porque no es fácil jugar cada 72 horas”, pero no confirmó si dará descanso a Cristiano Ronaldo, en rueda de prensa en San Petersburgo.

“El mundo entero quiere ver jugar a Cristiano Ronaldo, es el mejor jugador del mundo ¡De hecho yo también! Pero tras una larga temporada, jugar cada 72 horas no es fácil”, dijo Santos.

Rotación en Portugal

“Siempre hemos aplicado una cierta rotación y en este partido también. Todo esto es más fácil porque tengo plena confianza en mi grupo. Nos basamos en los adversarios, en sus puntos fuertes y débiles para construir una estrategia. Pero no diré quiénes jugarán y quiénes no”, añadió el técnico de Portugal, la campeona de Europa.

Portugal, frente a Nueva Zelanda en San Petersburgo, y México, ante Rusia en Kazán, parten como favoritas para clasificarse a las semifinales de la Copa Confederaciones, este sábado en la tercera jornada del grupo A (15h00 GMT), a la que también llega con opciones el equipo anfitrión.

“No miro a los otros equipos y no pienso en la siguiente ronda (semifinales). Únicamente estoy concentrado en nuestro equipo y en nuestro próximo adversario. Hemos visto cómo jugó Nueva Zelanda frente a Rusia y México. Luchan y tienen la experiencia del juego británico, porque muchos de ellos juegan en Inglaterra”, dijo Santos.

“Mostraron estas cualidades y complicaron la vida a México, el resultado final pudo ser diferente. Por eso tenemos que estar concentrados, mostraron que pueden dar la sorpresa. Nosotros tenemos una estrategia que pensamos que funcionará. Luego pensaremos en la próxima ronda”, añadió.

Finalmente preguntaron a Santos por el estado del terreno de juego del Estadio de San Petersburgo, si consideraba que es aceptable para disputar un Mundial.

“No pienso que sea tan malo. Pero no es algo nuevo, tuvimos situaciones similares en el Mundial de Brasil 2014. Estamos aquí y el campo es el que es, no diré quiénes jugarán y quiénes no y en ese grupo está Cristiano Ronaldo”concluyó el técnico de Portugal.