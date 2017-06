Solórzano: Desde el lunes habrá operativo para solicitar la nulidad de la Constituyente

Junio 9, 2017 - 4:20 pm

Este viernes la diputada Delsa Solórzano, informó que tendrán operativo legal en el Tribunal Supremo de Justicia desde el lunes a las 8:00 am para adherirse al recurso de la Fiscalía General de la República.

Recalcó que si no hay despacho no pueden decidir sobre el recurso, y afirmó que cualquier acción que se haga sobre la iniciativa de la fiscal no podría hacerse con los tribunales este viernes pues no están laborando.

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, acudió a la sala electoral del TSJ a introducir nuevos recursos de nulidad contra la Asamblea Nacional Constituyente, luego de que este miércoles la Sala Constitucional declarara inadmisible la aclaratoria a la sentencia 378 solicitada por su persona.

Informó que el diputado Luis Emilio Rondón y ella, fueron agredidos grupos oficialistas a su salida del máximo tribunal, al que asistirán el próximo lunes para activar un operativo y solicitar la nulidad de la Constituyente

Unión Radio