Socios políticos (Jesús Castillo Molleda)

Junio 19, 2017 - 9:29 am

Las sociedades son alianzas estratégicas para lograr beneficios comunes, sin embargo, no siempre te asocias con quien deseas, pero si esa alianza te va a generar ganancias asumes los riesgos. En Venezuela las sociedades políticas se hacen permanentemente, unas son públicas y otras no, pueden ser entre actores políticos que piensen iguales o con quienes piensen diferentes e incluso puedes hacer alianzas temporales.

Los procesos de negociación y diálogo han sido satanizados porque expresan, en muchos casos, resultados no favorables para el colectivo, sin embargo, ello no puede traducirse en que el proceso es malo. Es posible que los negociadores no sean los más preparados para asumir ese rol, en paz y en guerra se negocia constantemente, a pesar de que muchos dicen que con delincuentes no se negocia, pero cuando a un venezolano lo extorsionan, le roban un vehículo, por ejemplo si se negocia se buscan a otro delincuente, cuando secuestran a una persona se suele negociar con los secuestradores para salvar la vida del secuestrado. Aunque suene algo paralelo a la justicia o deber ser, se hace, incluso en casos de rehenes las autoridades negocian con los delincuentes.

En Venezuela urge un proceso de negociación y diálogo entre los actores políticos en conflicto debido a que la aguda crisis lo amerita, además de las lamentables muertes de quienes hoy representan la esperanza de la lucha y resistencia para la mayoría de los venezolanos que desean un cambio y ven frustradas esas esperanzas al ver que el gobierno sigue en el poder y la oposición política no consigue como derrotarlo, lo que obliga a revisar por qué no se tiene éxito para poder diseñar una nueva estrategia. Por su parte, actores aliados al gobierno se han pronunciado en contra de la propuesta al llamado de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), convirtiéndose en socios temporales de la vocería opositora porque ambos rechazan la propuesta, solo que se debe tener mucho cuidado en no convertir en héroes a los villanos que en el pasado han hecho mucho daño.

Los dilemas

La dirigencia política opositora se encuentra en varios dilemas: 1. Cómo hacer para no cansar a quienes hasta ahora acompañan los llamados a actividades de calle; 2. Participar o no en el llamado a las elecciones regionales en donde entre el 8 a 12 de agosto del año 2017 deben inscribir los candidatos, en el entendido que de no participan le estarán regalando 23 gobernadores, dos alcaldes mayores y 287 legisladores estadales al débil gobierno y si participan corren el riesgo que la ANC ya instalada pueda suspender la elección. En ciencias políticas se aprende que no se puede dejar solo ningún escenario político porque es mejor ser una minoría activa que una mayoría en silencio. De la MUD no inscribir candidatos el 8 de agosto, sin duda el CNE anunciará las elecciones a Alcaldes y Concejales para la misma fecha, para de esa manera, quienes tienen un rechazo del 76% gobiernen todo el país, una jugada macabra pero válida diseñada desde los cuartos de guerra, salas situaciones y unidades tecno políticas del gobierno.

La historia política ha sido testigo de las traiciones entre los aliados, muchos juegan a proyectos muy personales, otros juegan a vender información, delatar a los infiltrados, mientras otros simulan que están arrepentidos y otros practican la mejor de las tácticas que es la sorpresa (si sorprendes a tu adversario las posibilidades de triunfo son mayores). De seguir empeñados, el gobierno en hacerlo muy mal manteniéndose atornillado solo por el apoyo institucional y la oposición política en repetir sus estrategias fallidas, sin duda pueden pasar dos pésimos escenarios, o la gente se acostumbra y entra en una etapa de resignación y frustración o el 100% de los que rechazan al gobierno salen a las calles a quebrar al gobierno. Muchos políticos solo dicen lo que la gente quiere escuchar pero eso no resuelve nada, y otros pocos políticos dicen la verdad sometiéndose a ser señalados por sus propios aliados, porque la radicalización alcanzó a todos los sectores políticos del país, incluyendo el ciudadano. Sin duda los escenarios futuros son poco alentadores, pero si se hace lo correcto se vencerá. Como lo dijo Silvestre Abbuk “En política existen dos tipos de socios los que hacen ganar y quienes arruinan la sociedad”.

[email protected] @castillomolleda

S.H. Jesús Castillo Molleda (Politologo, Profesor, Emprendedor, Locutor).