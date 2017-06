Serena Williams responde a las críticas de John McEnroe

Junio 28, 2017 - 9:32 am

La estadounidense Serena Williams, campeona de 23 Grand Slam, criticó los recientes comentarios de John McEnroe, que aseguró que la tenista no podría competir en el circuito masculino.

“Querido John, te adoro y te respeto, pero por favor déjame fuera de tus comentarios cuando estos no estén basados en hechos”, señaló la ex número uno en Twitter.

McEnroe, que brilló durante la década de lo 80 y que ganó siete grandes, dijo en la cadena de radio americana NPR que no tiene “ninguna duda” de que Serena Williams es la mejor tenista de la historia. “Pero si jugara en el circuito masculino, sería la número 700 del mundo”, añadió el ex jugador de 58 años.

“Nunca jugué ante una persona que tenga ese ranking y tampoco tengo tiempo”, respondió Serena Williams. “Respétame y respeta mi privacidad mientras estoy intentando tener un bebé. Buenos días señor”.

La estadounidense, que sólo tiene por delante en títulos de Grand Slam a la australiana Margaret Court con 24, es una de las mejores tenistas de todos los tiempos. Actualmente está embarazada y no volverá a competir en lo que resta de 2017.

Dear John, I adore and respect you but please please keep me out of your statements that are not factually based.

