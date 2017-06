Sebastian Vettel chocó con la mala intención a Lewis Hamilton

Junio 25, 2017 - 12:38 pm

La gran polémica de la animada segunda carrera de Bakú ha tenido como protagonistas a Lewis Hamilton y Sebastian Vettel, primero y segundo clasificado respectivamente en el momento del incidente.

Ambos rodaban tras el coche de seguridad, que salió porque había demasiados restos de monoplaza en pista, cuando el británico frenó de repente y el alemán, que iba muy pegado al W08, se fue contra la parte trasera del coche de los de Brackley.

Pero la cosa no quedó ahí, el tetracampeón, enfadado, se puso en paralelo con el tricampeón y le golpeó. Poco después se oía a Fernando Alonso diciéndole a Charlie Whiting, por radio, que la pista estaba demasiado peligrosa como para seguir con la carrera y a continuación, se anunció bandera roja.

Los aficionados, en las redes sociales se debatían, nada más suceder esto, en dos bandos: los que pedían la bandera negra, es decir, la descalificación para Vettel, por esta acción antideportiva y los que no entienden que Hamilton haya frenado de forma tan repentina tras el coche de seguridad.

La reacción de Lewis Hamilton tras la carrera

Una vez terminada la prueba, en la que Lewis Hamilton, por el problema con la colocación de su reposacabezas, ha terminado finalmente en quinta posición, el británico se ha acercado a los periodistas y ha comentado el incidente con Vettel.

“No sienta bien ahora mismo, pero no he tenido tiempo para pensarlo. Estaba intentando volver rápidamente a mi posición hasta la bandera. Creo que sin duda fue un día muy duro para nosotros como equipo. Yo estaba en el coche, no podía decir qué pasaba”, comentó el tricampeón en declaraciones para los micrófonos de Movistar+ F1.

A pesar de lo sucedido y de que Hamilton, una vez más, vuelve a perder distancia en el Mundial respecto a su principal rival, el tricampeón se ha mostrado satisfecho por los puntos que han conseguido como equipo con todos estos incidentes.

“El coche de seguridad va bastante lento. Hay muchos coches de seguridad, pero cuando hay muchos al final, aunque parezca emocionante, acaba siendo peligrosos. Lo único que puedes hacer es aprender de la experiencia. Es mala suerte, lo del reposacabezas. Pero también hemos conseguido buenos puntos como equipo”, dijo Lewis Hamilton.

