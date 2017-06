Junio 15, 2017 - 3:30 pm

El director de la firma encuestadora Hinterlaces, Óscar Schemel, afirmó este jueves en Maracaibo que la Asamblea Nacional Constituyente es una respuesta política del Gobierno, “ante una tentativa insurreccional que hoy inicia la etapa paramilitar”.

Shemel asistió al auditorio del Banco Central de Venezuela, para participar en el Foro “Periodistas por la Asamblea Nacional Constituyente“, que contó con la participación de los gobernadores Francisco Arias Cárdenas y Jorge Luis García Carneiro.

Explicó que actualmente hay un plan insurreccional, con una tentativa de derrocamiento del Gobierno, que comienza con una etapa de 45 días, “la movilización de calle es fundamental, bajo el concepto de cerco y asfixia, muy claro en los manuales de guerra no convencional del Departamento de estado, del Comando Sur e instituciones que manejan lo psicológico y social”.

Detalló que en el plan participan células armadas y bandas armadas que generan en segundo lugar el foquismo violento.”

En ese sentido afirma que 80% de los venezolanos rechaza la protesta violenta y 74% pide al Gobierno mano dura contra los responsables de esa situación de violencia en las calles.

Sin embargo, sostiene que eso no significa que la tentativa insurreccional “se frene o retroceda”, porque al proyecto no le interesa si la violencia es popular o no, porque buscan “caotizar al país”, neurotizar a los ciudadanos y desintegrar el estado nacional.

La idea dijo, es crear el caos, que provoca un desbordamiento social o ruptura de las instituciones, que va a acompañado de un cerco internacionalizar, estrangulamiento financiero,sanciones a funcionarios . “Todo esta bien planteado en los manuales de guerra no convencional y se ha ido ejecutanto al pie de la letra, lo cual nos permite deducir que antes de la Constituyente puede haber un desenlace , una arremetida final y fulminante, depende la respuesta política como esta Constituyente”.

Lo importante del foquismo son los resultados, indicó , que tiene que ver con el sentimiento de vulnerabilidad, incertidumbre, desprotección que obliga a la sociedad a reaccionar neuróticamente, violenta para sacudirse de lo que le proporciona la angustia.

En paralelo asomó la fractura de las instituciones, hay una ofensiva a la Fiscalía, la Fanb , Defensoría del Pueblo. “No importa incluso la profundidad de la fractura sino el significado de la comunicación”.

Continuarán las presiones para dividir a las instituciones fundamentales del Estado, expresó. “La Fiscalía juega un papel político importante que se integra a este plan insurreccional es muy evidente. Y si nos ceñimos a los manuales de guerra no convencional, viene una ofensiva paramilitar en las próximas semanas. Y tu ves como van formando un arco, van ocupando territorios, crean focos, en Caracas ves como se diseña una arco alrededor de Miraflores y en el distrito Capital (…)”.

Igualmente manifiesta que “76% de venezolanos piensa que la MUD debe ayudar al Presidente Nicolás Maduro a resolver los problemas económicos”.

Sobre el uso de las redes sociales en esta coyuntura, el especialista considera que la mitad del país esta influenciada por las mismas. “La utilizan para informarse acerca de lo que ocurre en el país”.

Noticia al Día/Fotos Misol Fuentes