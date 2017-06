Saúl Ortega: La dirigencia opositora no quiere diálogo ni paz

Junio 18, 2017 - 9:01 am

El diputado a la Asamblea Nacional, Saúl Ortega, reprochó este domingo que la “dirigencia opositora no quiere diálogo, ni paz y tampoco elecciones”, a propósito de los llamados de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), a movilización en el país.

A propósito de las reacciones de la oposición venezolana ante las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el dirigente izquierdista afirmó que “en este país el pueblo rechaza la violencia, el sector político tiene que ponerse de acuerdo a discutir”.

Ortega respaldó los llamados del presidente de la República, Nicolás Maduro, a dialogar con la MUD, ya que “el esfuerzo ha sido mancomunado por parte del Presidente. Esta dirigencia opositores no quieren dialogo, no quieren paz y no quieren elecciones”.

El parlamentario por el estado Carabobo criticó las acciones de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, contra la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

“La que se movió de posición política es ella, como que vio que su lucha de vida no le importó y abrazó la causa de los antirrevolucionarios”, señaló el Diputado Ortega.

En este sentido, dijo que “ella se burló de los venezolanos que somos constitucionalistas”, al tiempo que calificó de “oportunistas” a los exdirigentes y exfuncionarios del Gobierno nacional que rechazaron la propuesta.

El dirigente socialista pidió que no haya impunidad con aquellos que faltan a la ley y promuevan el desconocimiento de la Constituyente, ya que a su juicio “ella es la que ha cometido violaciones a la ley”.

