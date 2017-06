Sale a la luz pública video del arresto de Tiger Woods

Junio 1, 2017 - 6:56 pm

Tiger Woods era simplemente incapaz de seguir instrucción alguna de la policía que terminó arrestándolo esta semana, de acuerdo con un video divulgado el miércoles por las autoridades locales.

En una serie de pruebas para determinar si se encontraba sobrio, el golfista se muestra mareado y desorientado, según muestran las imágenes captadas por la cámara emplazada en el tablero del auto patrulla que se detuvo junto al vehículo de Woods.

Woods habla lentamente y arrastrando las palabras, se tambalea cuando intenta caminar encima de la línea blanca que delimita la autopista, y no acierta a dar pasos cortos, juntando el talón del pie que pone adelante con la punta del que queda atrás.

Cuando se le pide que levante la mano derecha, alza la izquierda, y un agente debe corregirlo. Al final, los agentes le colocan ambas manos detrás de la espalda, para arrestarlo, y lo llevan al asiento posterior de un auto patrulla.

Agentes policiales de la localidad de Jupiter intervinieron el lunes en la madrugada, al notar que un coche Mercedes estaba aparcado junto a una autopista de seis carriles. Una parte del vehículo invadía la vía para los autos y la otra estaba encima del espacio donde transitan las bicicletas.

En el interior del vehículo, los policías encontraron a Woods, quien dormía al volante, de acuerdo con un reporte sobre el incidente. El motor estaba en marcha y una luz direccional estaba encendida.

La policía reveló también fotografías del auto de Woods, con dos neumáticos desinflados y daños menores del lado donde viaja el conductor.

Cuando los agentes le preguntaron a Woods dónde había estado, respondió “LA”, en referencia a Los Ángeles. En cuanto a su destino, el golfista coronado 14 veces en torneos major afirma que es el condado de Orange.

El video de una hora y 39 minutos comienza cuando la policía de Jupiter se acerca al automóvil de Woods. Termina cuando un vehículo de la policía llega a la cárcel del condado de Palm Beach, con Woods esposado a bordo.

Woods dijo ante los agentes que no había bebido, y dos pruebas de alcoholemia en la cárcel confirmaron su versión. Casi 10 horas después de su liberación, Woods emitió un comunicado.

“Quiero que el público sepa que el alcohol no estuvo involucrado”, escribió. “Lo que ocurrió fue una reacción inesperada a medicamentos que se expenden con receta. No me percaté de que la mezcla de fármacos me había afectado tan fuertemente”.

El deportista dijo a la policía que estaba tomando medicamentos. Se le preguntó de qué tipo, pero su respuesta fue editada en el video. El acta del arresto menciona cuatro fármacos, incluido el Vicodin.

Será el 5 de julio cuando Woods será notificado formalmente de los cargos que se le imputan, en una corte de Palm Beach.

Por ahora, el video ha dado evidencias más claras del estado en que Woods se encontraba el lunes por la madrugada.

Cuando un agente le dice que lleva desatadas las correas de un zapato, Woods trata de anudarlas.

“Es el otro zapato”, le aclara el policía, mientras Woods suelta las correas que sí estaban atadas. “Ahora son los dos zapatos”.

Tras ello, el agente le dice a Woods que puede quitarse los zapatos si quiere. Woods le confiesa que no recuerda lo que ocurrió ni por qué estaba dormido en el auto.

Woods falla en la prueba de sobriedad desde el comienzo.

Muestra dificultades simplemente para colocar los pies juntos. Cuando lo hace, se inclina hacia delante, luego de perder el equilibrio.

El agente enciende una linterna y pide a Woods que siga la luz con la mirada. Pero el detenido no consigue mover los ojos de un lado a otro.

Recién el 20 de abril, Tiger Woods se sometió a su cuarta cirugía de espalda en tres años. No ha jugado desde el 2 de febrero en Dubai, torneo del que se retiró tras la primera ronda por espasmos en la espalda. No se recuperará antes de que concluya la temporada actual en la Gira de la PGA.

