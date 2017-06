Saab asegura que la Defensoría ofreció casa por cárcel a Leopoldo López

Junio 26, 2017 - 7:48 pm

El defensor del Pueblo, Tarek William Saab, aseguró que se le ofreció casa por cárcel al dirigente opositor detenido Leopoldo López, así como ha ocurrido con otros casos.

Este lunes el Defensor rechazó las agresiones por razones políticas, ideológicas o religiosas, “vengan de donde vengan”.

También repudió los ataques en las viviendas de los familiares de los seguidores de cualquier ideología. “Creo que el que diga que está de acuerdo es porque no le ha ocurrido”, manifestó.

Destacó algunos casos que maneja la Defensoría, que calificó como “muy lamentables”. El primero fue el de Orlando Figuera, quien murió tras ser golpeado y quemado en Altamira.

También mencionó el de la mujer que fue confundida en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT) y el de otro hombre que fue agredido por ser oficialista.

Cuestionó que se vea “normal” los ataques entre personas. “Si no detenemos esto, se va convertir en una guerra fratricida”, destacó.

Llamó a la racionalidad y debate de ideas sin insultos. “Muchas guerras internas han empezado de esta manera”, apuntó.

Datos de la Defensoría

Saab señaló que la institución registra 2.118 acciones en la defensa, promoción y vigilancia de los Derechos Humanos, con estrategias que incluyen atención, defensa y mediación con las víctimas, detenidos y, además, visitas a centros de salud y reclusión.

Destacó que 66 personas han resultado fallecidas en 10 estados por las manifestaciones de calle. El que mantiene mayor número de decesos es Miranda y le siguen Lara, Barinas, Carabobo, Táchira, Mérida, Distrito Capital, Trujillo, Zulia y Anzoátegui. Algunos de ellos son menores de edad.

-Hay 13 casos de agresiones por parte de la GNB, PNB y policías estadales.

-Cuatro funcionarios han muerto.

-Víctimas barricadas: 12

-Disparos desde edificios: 3

-Crímenes de odio: 4

-Armas caseras: 8

-24 personas murieron sin participar en manifestación

-1.419 lesionados, de los cuales 385 pertenecen a cuerpos de seguridad

“Mi posición desde el principio es firme: Si un tribunal militar ha emitido una boleta de encarcelación para que alguien esté detenido en un centro de reclusión, es su autoridad. El Poder Judicial tiene que hacer valer su autoridad”, manifestó Saab.

Hizo un llamado a los dirigentes de la oposición a condenar el uso de la violencia que distorsiona el fin de las protestas pacíficas.

Rechazó que se involucren a menores de edad en las manifestaciones, la cual sería una de las recomendaciones que da la Defensoría a los actores políticos de oposición.

Recordó que la Defensoría tiene la potestad de investigar violaciones a los Derechos Humanos, mediante entrevistas. Además, se ofreció como mediador en el proceso de diálogo para lograr la convivencia ciudadana y el entendimiento de la nación.

“No estoy de acuerdo con los golpes de Estado militares, pero tampoco institucionales”, manifestó.

Saab repudió el ataque a sedes militares y afirmó que no excusa la decisión tomada por quienes lo hacen.

“Cuando un manifestante asedia una base militar, distorsiona el carácter pacífico de la protesta”, afirmó.

Aseguró que no tiene “tripas” para ser Fiscal General y jugar el rol de “carcelero”.

“Cada quien en lo suyo. No estoy en contra, lo mío es la defensa y protección de los Derechos Humanos, el equilibrio institucional”, expresó.

Sobre las declaraciones de la exdefensora del Pueblo Gabriela Ramírez, quien se ha mostrado contraria al Gobierno Nacional y ha criticado el desempeño de Saab, este aseveró que no lo “van a encontrar en la descalificación, que lo hagan, yo juego otro papel. No voy a involucrarme en diatribas personales. Nunca me he escondido y nunca me esconderé. Soy valiente, asumo el tiempo histórico que me toque, mi papel lo estoy cumpliendo a cabalidad”.

Globovisión