Rodríguez Torres: “La oposición y el gobierno no representan al país”

Junio 6, 2017

El Mayor General del Ejército en situación de retiro, Miguel Rodríguez Torres, afirmó este martes que la oposición y el Gobierno no representan al país y acotó “eso es uno de los grandes problemas” que agravan la situación que atraviesa la nación.

“La oposición y su liderazgo concentrado a la MUD y el gobierno concentrado en el PSUV no representan a la mayoría del país… Ese es uno de los grandes problemas y no escuchan y aplastan a cualquier liderazgo emergente que diga una cosa que no le guste que no entre en el juego de la polarización”, expresó Rodríguez Torres en exclusiva para Globovisión.

El ex ministro de Interior, Justicia y Paz afirmó que “debe haber mucha voluntad política y tiene que haber desprendimiento”.

“O sea, si tu sabes que tu acción está conduciendo al país, despréndete por un rato de los intereses de tu partido, de tus intereses personales, de tu aferramiento enfermizo al poder y a la lucha del poder y permite que los venezolanos vivan en paz”, indicó.

Se preguntó que “¿cómo es que no pueden unos grupos políticos llegar a acuerdos para resolver la crisis nacional? cuando países que han pasado por crisis más duras, han logrado sentar a dialogar y a resolver”.

Por último, hizo un “llamado a los liderazgos que asuman con racionalidad la crisis que tenemos”.

