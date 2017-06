Robeilys Peinado logró su clasificación al Mundial de Atletismo 2017

Junio 1, 2017 - 11:07 pm

La venezolana Robeilys Peinado clasificó al Mundial de Atletismo 2017, luego de alcanzar la marca mínima que requiere la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAFF por sus siglas en inglés) en Montreuil, Francia.

En el salto de pértiga, la representante criolla terminó este jueves en el segundo lugar de la competición con 4.55 metros, su mejor marca del año, por detrás de la rusa Olga Mullina, quien se acreditó con el primer lugar al registrar 4,60 metros.

“¡¡Mínima para el mundial de Londres!! Qué agradecida estoy con Dios por todas las cosas que me da, incluso de aquellas en las que no me creo capaz”, escribió Peinado en su perfil de la red social Twitter tras conseguir la hazaña.

Robeilys Peinado estará presente en la edición numero 15 del Mundial de atletismo, que se llevará a cabo del 4 al 13 de agosto en el estadio olímpico de Londres, Inglaterra.

Mínima para el mundial de Londres !!

Que agradecida con Dios por todas las cosas q me da incluso de aquellas en las q no me creo capaz pic.twitter.com/HGQ3Djij70 — Robeilys Peinado (@robeilys_ruby) 1 de junio de 2017

