Rihanna monta el show contra Durant durante las Finales de la NBA (Videos)

Rihanna ha vuelto a ser protagonista en la NBA. La cantante acudió al Oracle Arena de Oakland para animar a su amigo LeBron James, y se convirtió en el foco de la polémica con algunos gestos, en especial con Kevin Durant, jugador de los Golden State Warriors.

La famosa cantante ha reconocido en varias ocasiones ser muy fan del jugador de Cleveland Cavaliers y así lo demostró con una reverencia que le realizó durante el partido tras una espectacular jugada de “El Rey”

Pero Rihanna no solo fue protagonista por su gesto de alago a LeBron. La cantante se enzarzó con Durant, autor de 38 puntos, cuando el jugador de Golden State lanzaba un triple y ella le gritó: “¡Brick!” (¡ladrillo!). Hecho que no gustó a Durant que inmediatamente después de conseguir el triple, se giró para dedicárselo a Rihanna.

En rueda de prensa tras la victoria de Golden State, Kevin Durant fue preguntado por la polémica con Rihanna. Stephen Curry, sentado a su lado, le hizo gestos para que no entrara en la polémica y Durant no hizo caso de la pregunta, “la verdad es que no lo recuerdo”. El periodista insistió en que había algunos vídeos en redes sociales que demostraban el pique, a lo que Durant contestó que lo podrían usar para divertirse.

