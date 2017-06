Ricardo Álamo: “Estamos solos y nuestro único camino son los jóvenes”

Junio 21, 2017 - 4:12 pm

El actor Ricardo Álamo subió a su cuenta de Instagram un video en el que hace un llamado a los venezolanos para no dejar a los jóvenes solos en la “lucha” contra el Gobierno Nacional que se pelea en las calles a diario durante las protestas.

“Estamos solos, no podemos seguir dejando a estos muchachos frente a una batalla tan desigual, no podemos seguir gritando a sus espaldas valientes. No podemos seguir dejando a esos niños inmolarse frente a estos asesinos”, fue parte de lo que dijo quien fue un galán de novelas en el país.

Las declaraciones de Ricardo Álamo surgen luego de que este lunes 19 de junio la Guardia Nacional Bolivariana asesinara de un disparo en el pecho a Fabián Urbina un joven de 17 años que se encontraba en medio de una protesta en contra del gobierno, y que la OEA descartara una resolución sobre la crisis política que afecta a Venezuela en las asambleas que se llevan a cabo desde Cancún, México.

Estamos solos y nuestro único futuro son los Jóvenes. No podemos seguir llamando héroes al cadaver de cada Joven. Ellos deben estar vivos. Piedras contra balas no puede seguir siendo la lucha. Una publicación compartida de Ricardo Alamo (@ricardoalamonirvana) el 20 de Jun de 2017 a la(s) 9:25 PDT

Revista Ronda/Noticia al Día