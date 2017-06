Junio 6, 2017 - 8:29 am

Retienen a La Divaza en inmigración de Miami. Amigos del youtuber venezolano, Pedro Figueroa, mejor conocido como La Divaza, denunciaron que el influencer se encuentra retenido desde 18 horas por inmigración de Estados Unidos, en el Aeropuerto Internacional de Miami.

La Divaza había regresado a Miami tras viajar a México para asistir a la ceremonia de los premios MTV MIAW, no obstante al llegar, fue enviando a la sala de inmigración para que declarar el “motivo” de su entrada al país norteamericano.

Según José Santos, amigo de Figueroa, el joven de 19 años de edad le manifestó su preocupación al recibir una cinta amarilla- de observación– en su pasaporte. Minutos después, no supo más de él.

“Hace 18 horas fue que me escribió y me dijo; chamo, estoy asustado, me acaban de meter al cuartico“, dijo mientras explicaba que hasta esa hora “no había ni comido ni dormido”.

Se conoció que La Divaza viajaba con visa de turista, pues se encontraba tramitando la de talento.

Los familiares y amigos hasta ahora desconocen el paradero de La Divaza. No saben si será regresado a México, o, si aún sigue en Estados Unidos. “El no tiene familia allá, solo amistades. No tiene a nadie de familia y pues ando preocupado. Es por eso que mande las historias ya que tiene mas de 18 horas sin aparecer”, recalcó.

Es de recordar, que el famoso youtuber había anunciado semanas atrás, a través de sus videos,que se marcharía a vivir a Miami, debido a la crisis sociopolítica que atraviesa Venezuela.

